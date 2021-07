Pięciu piłkarzy na wylocie z Bayernu Monachium. Nagelsmann robi porządki

Nowy trener Bayernu Monachium, Julian Nagelsmann, rozpoczyna wietrzenie szatni pierwszego zespołu. Jak poinformował "Bild", szkoleniowiec we współpracy z pionem sportowym klubu, wytypował zawodników, którzy w najbliższym czasie opuszczą Bayern.

Jednym z najważniejszych nazwisk, które zostały wytypowane do odejścia jest Corentin Tolisso. 26-letni pomocnik trafił do Bayernu latem 2017 roku za ponad 40 milionów euro z Lyonu, jednak Bundesligi nigdy nie podbił. W poprzednim sezonie piłkarz wystąpił w 24 meczach, w których strzelił raptem trzy gole.

Pięciu zawodników na wylocie z Bayernu

Kontrakt Tolisso z mistrzami Niemiec wygasa latem przyszłego roku, więc dla klubu to ostatnia szansa, by sprzedać go za godne pieniądze i odzyskać część zainwestowanych w niego środków. Francuz nie jest jedynym zawodnikiem, który w najbliższym czasie opuści Bawarię. Jego los mogą podzielić jeszcze Bouna Sarr, Michael Cuisance, Joshua Zirkzee i Oliver Batista Meier.

Pierwsi dwaj to Francuzi, którzy w Bayernie nigdy nie odegrali ważnej roli. Sarr trafił do mistrzów Niemiec przed rokiem, jednak w poprzednim sezonie rozegrał zaledwie osiem meczów. Cuisance piłkarzem Bayernu został w 2019 roku, jednak w pierwszym sezonie wystąpił tylko w dziewięciu spotkaniach i kolejne rozgrywki spędził już na wypożyczeniu w Marsylii, gdzie nie zaimponował na tyle, by otrzymać koleją szansę w Bawarii.

Identyczny los spotka Zirkzee i Batistę Meiera, którzy nie pokazali się z dobrej strony na wypożyczeniach w Parmie i Heerenveen. Mistrzowie Niemiec wietrzą kadrę po tym, jak już tego lata dołączyli do nich m.in. Dayot Upamecano czy Omar Richards.