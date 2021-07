Wielkie osłabienie Bayernu Monachium przed startem nowego sezonu. Cios dla mistrza Niemiec

Alphonso Davies doznał kontuzji na zgrupowaniu reprezentacji Kanady. Lewy obrońca zerwał więzadła w lewej kostce podczas przygotowań drużyny do Złotego Pucharu CONCACAF. W efekcie teraz czeka go kilka tygodni przerwy w grze.

REKLAMA

Zobacz wideo "Podolski to jest już trochę taki miś z Krupówek. Ale to jest piękna historia"

Wściekły reprezentant Anglii zdradza kulisy karnych. "Chciałem strzelać!"

Bayern bez Daviesa

Davies wrócił do Monachium. Jego uraz będzie leczony zachowawczo. Jego absencja to kolejny problem dla nowego trenera Bayernu: Juliana Nagelsmanna. Z klubu odeszli bowiem dwaj obrońcy: David Alaba i Jerome Boateng, a na Euro kontuzji doznał Francuz Lucas Hernandez.

Davies już na początku ubiegłego sezonu zmagał się z urazem. W listopadzie ubiegłego roku w wygranym 5:0 meczu Bundesligi z Eintrachtem Frankfurt nabawił się kontuzji więzadła w prawej kostce już w pierwszej minucie meczu. Zawodnik pauzował ponad miesiąc.

Alphonso Davies w ubiegłym sezonie w barwach Bayernu wystąpił w 35 meczach. Zdobył bramkę i miał trzy asysty. Był filarem lewej strony defensywy monachijskiego klubu, który sięgnął po mistrzostwo Niemiec. W Lidze Mistrzów odpadł w ćwierćfinale z PSG.

Współgospodarz MŚ 2026 tak wielkiego piłkarza jeszcze nie miał

Chociaż Alphonso Davies urodził się w Ghanie, to piłki nożnej uczył się w zakochanej w hokeju Kanadzie. Wiecznie uśmiechnięty dzieciak nauczył jej się na tyle dobrze, że dziś uznawany jest za jednego z najlepszych lewych obrońców na świecie. Davies jest kimś, kogo Kanada potrzebowała, czym odwdzięcza się krajowi, który przed laty wyciągnął do niego rękę. 20-latek jest jednym z 30 piłkarzy nominowanych do Ikony Futbolu 2020 - pisał o nim Konrad Ferszter, dziennikarz sport.pl.

Szkoci w euforii po porażce Anglików w finale Euro 2020. Zabawa na ulicy [WIDEO]