Hamman wyznaczył cel dla nowego trenera Bayernu. Jedno zdanie o Lewandowskim

Julian Nagelsmann od 1 lipca został trenerem Bayernu, zastępując Hansiego Flicka. Przed startem kolejnego sezonu Bundesligi nowy szkoleniowiec ekipy z Monachium ma mnóstwo pracy, a jednym z jego podstawowych celów będzie obrona mistrzostwa Niemiec. Trener nie zamierza przeprowadzić rewolucji kadrowej oraz taktycznej, a system 1-3-4-3 będzie jedynie alternatywą.

Dietmar Hamann postawił przed Nagelsmannem jasne cele przed rozpoczęciem przez Bayern nowego sezonu

Na łamach "Kickera" Dietmar Hamann, były reprezentant Niemiec, napisał felieton, w którym postawił najbliższe cele, które według niego będzie musiał zrealizować Nagelsmann jako szkoleniowiec Bayernu. "Pandemia negatywnie zmieniła również sytuację w Bayernie, gdzie nie mogło być bardziej nie sprzyjającego czasu, aby nowy trener przejął władzę od wielkich poprzedników, odnoszących sukcesy" - zaczął Hamann.

W dalszej części tekstu Hamann odniósł się do wyzwań stojących przed nowym trenerem mistrza Niemiec. "W obliczu pogarszających się warunków ogromnym sukcesem byłoby, gdyby Bayern pozostał konkurencyjny na arenie międzynarodowej i nadal dominował w kraju" - wyliczał dalej.

Obecny ekspert telewizji Sky stwierdził, że trudno będzie zdetronizować Bayern w rozgrywkach krajowych, natomiast w europejskich pucharach szanse na to są zdecydowanie większe. "Zniknął dotychczasowy monopol Bayernu, który od dawna miał pierwszeństwo przy sprowadzeniu najlepszych niemieckich graczy. Anglicy kuszą piłkarzy ogromnymi sumami. Dlatego jest to nierówna walka" - wskazał Hamann.

"Przed Bayernem ciekawe miesiące i lata" - powiedział Niemiec, który określił nowego trenera Juliana Nagelsmanna jako jednego z "trzech lub czterech najbardziej rozchwytywanych trenerów w Europie". "Największym wyzwaniem dla niego będzie to, że zastąpi trenera, który był bardzo popularny" - ocenił ekspert Sky.

"Wielkim wyzwaniem będzie dla Nagelsmanna stworzenie takiej atmosfery w zespole, jaka była za Flicka. Wówczas zarówno zawodnicy podstawowego składu, jak i rezerwowi czuli się tak samo ważni. W Bayernie pożądane są inne cechy. Jako trener nie możesz tam wejść do szatni i od razu wszystkiego narzucać. Nowy trener musi być wrażliwy, aby wyczuć, czego potrzebuje drużyna, aby nie obrócić całej grupy przeciwko sobie" - podkreślił Hamann, który na koniec odniósł się do zadania związanego z Robertem Lewandowskim i innymi piłkarzami.

"Nagelsmann musi odnaleźć klucz do właściwego wykorzystania Leroya Sane, aby ten zawodnik potwierdzał swój potencjał co tydzień, a nie raz w miesiącu. Nawet bramkarza Manuel Nueuer musi znowu się poprawić po nieudanych ME. Z kolei najważniejsze dla Lewandowskiego, Muellera, Kimmicha czy też Goretzki jest to, aby zapewnić im takie warunki, w których byliby szczęśliwi" - zakończył Hamann.

Nagelsmann trafił do Bayernu z RB Lipsk. Mistrz Niemiec wykupił go za ponad 20 milionów euro, co jest rekordem transferowym wśród trenerów. Nagelsmann podpisał z klubem kontrakt do czerwca 2026 roku. Wcześniej pracował w TSG Hoffenheim i RB Lipsk. Z drugim klubem zdobył wicemistrzostwo Niemiec i awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Szkoleniowiec podjął już pierwsze decyzje w nowym klubie. Jak zaznaczył, kapitanem zespołu pozostanie Manuel Neuer.

Bayern pierwszy mecz w nowym sezonie zagra 6 sierpnia w Pucharze Niemiec, gdzie zmierzy się z piątoligowcem - SV Bremer. Wcześniej piłkarze powrócą do treningów. Robert Lewandowski ma się stawić przy Sabener Strasse 26 lipca.