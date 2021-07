Ktoś krzyknął "Lewy" i się zaczęło. Lewandowski nie ma spokoju nawet na Majorce [WIDEO]

"Lewy!" - krzyknął jeden z kibiców kierunku Roberta Lewandowskiego, a kiedy ten od razu się odwrócił, miał już piłkę przy nodze. Podbił ją kilka razy i odkopnął w kierunku dzieci. Wszystko uwieczniła Anna Lewandowska na InstaStories, czyli w relacji na Instagramie znikających z serwisu po 24 godzinach. Para wraz z córkami Klarą i Laurą wypoczywa właśnie na Majorce. I nawet tam - co pokazuje to nagranie - Lewandowski nie może całkowicie rozstać się z futbolem.

REKLAMA

Zobacz wideo Spięcie na konferencji Zbigniewa Bońka. "Proszę mi wskazać błędy"

Totalny odlot! Tysiące kibiców witają Podolskiego. "Śpiewają miasta, śpiewają wioski" [WIDEO]

Robert Lewandowski odpoczywa po nieudanym Euro

Lewandowski odpoczywa na Majorce po nieudanym Euro. Nawet nie tyle dla siebie, bo strzelił w tym turnieju trzy gole, ile dla całej reprezentacji Polski, która pożegnała się z mistrzostwami Europy po trzech meczach w fazie grupowej. "Wszyscy jesteśmy rozczarowani i zdajemy sobie sprawę, że ta historia mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Walczyliśmy do końca. Dziękujemy za Wasze wsparcie, za wiarę w nasze możliwości - mamy zespół, który może w niedalekiej przyszłości przynieść nam wszystkim wiele radości" - na swoim profilu na Facebooku napisał Lewandowski, który do treningów z Bayernem ma wrócić 26 lipca.

Prokuratura w siedzibie Bayernu! Rozmowy i przeszukania. Klub reaguje

Wyraź piłkarskie emocje na ogromnym ekranie w Warszawie

Euro dla Polski się już skończyło, ale nie dla polskich kibiców. Wejdź na muralnazywo.pl, napisz, komu kibicujesz, oceniaj mecze i typuj faworytów aż do samego finału, a my spośród przesłanych haseł każdego dnia wybierzemy najlepsze i umieścimy je na największym ekranie LED w Warszawie przy placu Unii Lubelskiej oraz na stronie muralnazywo.pl. Uwaga! Ekran aktualizujemy codziennie i nie możemy się doczekać tego, co wymyślicie.