Prokuratura w siedzibie Bayernu! Rozmowy i przeszukania. Klub reaguje

Według informacji Christiana Falka ze "Sport Bilda" w środę rano w ośrodku Bayernu Monachium przy Saebener Strasse pojawiło się około dziesięciu śledczych, którzy nie tylko przeszukali klubowe biura, ale także rozmawiali z dyrektorem finansowym Janem-Christianen Dreesenem, szefem działu prawnego Michaelem Gerlingerem oraz członkiem zarządu Joergiem Wackerem. To wszystko ma związek z działaniami prokuratury w Mannheim, która prowadzi śledztwo przeciwko platformie biletowej "Viagogo", podejrzewanej o oszustwa podatkowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto mógłby zastąpić Lewandowskiego w Bayernie? Skaut Borussii: Jest kilka nazwisk

Stanisław Czerczesow zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Rosji!

Bayern skomentował doniesienia "Sport Bilda"

"Sport Bild" zwrócił się do Bayernu o komentarz do tej sytuacji. Klub odpowiedział, że ani on, ani żadna nadrzędna organizacja piłkarska lub związek nie są przedmiotem dochodzenia. Że wszyscy brani są pod uwagę jedynie jako świadkowie w trakcie śledztwa dotyczącego zewnętrznego podmiotu, czyli firmie "Viagogo", która pośredniczyła w sprzedaży biletów.

Tak, pośredniczyła, bo Bayern mniej więcej siedem lat temu zakończył z nią współpracę, a następnie uruchomił własną platformę sprzedaży, na której bilety w przeciwieństwie do "Viagogo" - jak czytamy w "Bildzie" - nie były sprzedawane po zawyżonych cenach. To problem, z którym zmaga się futbol. Też obecnie, bo brytyjskie media informują, że ceny biletów na niedzielny finał na Wembley na stronie różnych pośredników sięgają nawet 50 tys. funtów. I apelują do kibiców, by nie dali się naciągać.

Gromy na polskiego sędziego po karnym Anglii. Będzie na finale Euro?

"Bild" przypomina, że "Viagogo" współpracowała także w przeszłości z innymi klubami Bundesligi - Hamburgerem SV i VfL Bochum.