Lewandowski, będąc na Majorce, został... Niemcem. Totalna wtopa

Robert Lewandowski razem z żoną Anna oraz córkami: Klarą i Laurą wypoczywają na Majorce. Dziennik "Fakt" informuje, że w sobotę para wraz ze znajomymi wybrała się na lunch do urokliwej knajpki w Port Adriano nieopodal Santa Ponsa. Informuje też o pomyłce, która może nie spodobać się polskim kibicom, ponieważ jedna z agencji fotograficznych bardzo niefortunnie podpisała Lewandowskiego na zdjęciu, nazywając go niemieckim piłkarzem. "Ciekawe czy specjalnie, czy przez przypadek" - zastanawia się "Fakt".

Robert Lewandowski odpoczywa na Majorce po nieudanym Euro

Pomyłkę agencji IMP Features - która specjalizuje się w robieniu zdjęć przede wszystkim celebrytom, a nie piłkarzom - można zrozumieć, bo Lewandowski od 11 lat mieszka w Niemczech. I dla wielu kibiców może kojarzyć się właśnie z tym krajem. Szczególnie po ostatnim sezonie, w którym Polak strzelił dla Bayernu w lidze 41 goli. Pobił tym samym legendarny rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/72, w którym niemiecki napastnik zdobył 40 bramek.

Lewandowski odpoczywa na Majorce po nieudanym Euro. Nawet nie tyle dla siebie, bo strzelił na tym turnieju trzy gole, ile dla całej reprezentacji Polski, która pożegnała się z mistrzostwami Europy po trzech meczach w fazie grupowej. "Wszyscy jesteśmy rozczarowani i zdajemy sobie sprawę, że ta historia mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Walczyliśmy do końca. Dziękujemy za Wasze wsparcie, za wiarę w nasze możliwości - mamy zespół, który może w niedalekiej przyszłości przynieść nam wszystkim wiele radości" - napisał Lewandowski na swoim profilu na Facebooku.

