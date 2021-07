Najdroższy piłkarz Bayernu opuści początek sezonu?

Nowy sezon Bundesligi rozpocznie się 13 sierpnia. Na inaugurację rozgrywek Bayern Monachium zmierzy się z Borussią Mönchengladbach. Wszystko wskazuje, że Julian Nagelsmann, nowy trener Bawarczyków, nie będzie mógł wtedy skorzystać z Lucasa Hernandeza,

- Życzymy Lucasowi szybkiego powrotu do zdrowia. Klubowi lekarze są bardzo zadowoleni z przebiegu operacji. Za kilka tygodni znów będzie do naszej dyspozycji - oświadczył dyrektor sportowy, Hasan Salihamidzić. Reprezentant Francji uszkodził sobie łąkotkę przyśrodkowej podczas Euro 2020.

Francuzi odpadli w 1/8 finału przegrywając po rzutach karnych ze Szwajcarią. Hernandez ostatni mecz rozegrał w grupowym starciu z Portugalią (2:2), gdy opuścił murawę już po 45 minutach.

Mistrz świata trafił do Bayernu dwa lata temu. Monachijczycy zapłacili Atletico Madryt aż 80 milionów euro, co pozostaje klubowym rekordem. Do tej pory Francuz rozegrał 42 spotkania w Bundeslidze. 25-latek jest dziś wyceniany na zaledwie 45 mln euro.

Sergio Ramos ogłosił niedawno, że po wielu latach odchodzi z Realu Madryt i wydawało się już, że na pewno dołączy do Paris Saint-Germain. Okazuje się jednak, że piłkarz ma także inne atrakcyjne oferty. Według informacji przekazanych przez ESPN, zainteresowany sprowadzeniem doświadczonego obrońcy ma być także Bayern.