Bayern Monachium może stracić kolejną gwiazdę. "Duże rozbieżności"

Kontrakt Leona Goretzki z Bayernem Monachium obowiązuje do końca 2022 roku, czyli jeszcze tylko przez jeden sezon. Reprezentant Niemiec, odkąd trafił do Bawarii w 2018 roku bardzo się rozwinął, co widać nie tylko po jego grze, ale także sylwetce. Bayern chce przedłużyć kontrakt i, co najważniejsze, również Goretzka chce zostać w Monachium. Ale czy tak się stanie, nie można jeszcze przesądzać.

Goretzka mimo że nie pracował jeszcze z Julianem Naglesmannem, to według informacji, do których dotarł "Bild", piłkarz sporo sobie obiecuje po współpracy z nowym trenerem Bayernu. Goretzka czuje się dobrze w Bayernie, ale rozmowy na temat przedłużenia jego kontraktu idą powoli. Powód? Rozbieżności finansowe. Piłkarz i jego agent oczekują sporej podwyżki. Goretzka przychodząc do Bayernu dostał kontrakt na poziomie około sześciu milionów euro rocznie plus sporą premię za podpis. Jak wiadomo, Bayern niechętnie sięga głęboko do kieszeni i nie chce przepłacać za piłkarzy. A już na pewno nie w czasie pandemii. Dodatkowo negocjacje utrudnia fakt, że w imieniu piłkarza prowadzi je Thomas Kroth, którego relacje z dyrektorem sportowym klubu Hasanem Salihamidziciem nie są najlepsze. Kroth okazał się być twardym negocjatorem przy przedłużeniu kontraktu Manuela Neuera, który aktualnie zarabia 20 milionów euro za sezon.

Co gdyby Goretzka nie dogadał się z Bayernem? Być może Bawarczycy zechcą go sprzedać, by cokolwiek na nim zarobić, albo piłkarz po prostu odejdzie z klubu za darmo. Zainteresowany jego usługami ma być ponoć Manchester United. Ma on być jednak tylko następcą Paula Pogby, gdyby ten opuścił angielski klub. Bayern opuścił już David Alaba, który również nie mógł porozumieć się z klubem odnośnie podwyżki.

W zeszłym sezonie Leon Goretzka zagrał w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił osiem bramek i zanotował dziewięć asyst. Z Bayernem od 2018 roku sięgnął trzy razy po mistrzostwo Niemiec i dwa razy po Puchar Niemiec. Wygrał też Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwa Świata.

