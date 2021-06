Robert Lewandowski będzie w Bayernie szczególnie traktowany. Lepiej niż Niemcy. Nagelsmann zdecydował

Julian Nagelsmann szykuje się do objęcia rządów w Bayernie Monachium. Szkoleniowiec będzie miał przed sobą ciężkie przygotowania do nowego sezonu Bundesligi, ponieważ duża część zespołu wciąż gra na Euro 2020. W innej sytuacji jest Robert Lewandowski, który może liczyć na dłuższy odpoczynek. Zawodnik dostał pozwolenie na to, by stawić się w Monachium dopiero pod koniec lipca.

