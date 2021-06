Dyrektor sportowy Bayernu zdradził przyszłość Lewandowskiego. "Wie, co ma"

Od kilkunastu tygodni w mediach regularnie pojawiają się informacje dotyczące potencjalnego transferu Roberta Lewandowskiego w letnim oknie. W gronie zainteresowanych klubów wymieniało się m.in. Chelsea, Real Madryt, FC Barcelonę czy Paris Saint-Germain. Temat podgrzewała nawet żona piłkarza Anna Lewandowska, która zapytana o transfer swojego męża do Królewskich, odpowiedziała, że "oboje lubimy tę ligę, zobaczymy".

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski vs Rafał Gikiewicz: Co to było za starcie! [ELEVEN SPORTS]

Dyrektor sportowy Bayernu Monachium zabrał głos ws. przyszłości Roberta Lewandowskiego. Liczy, że Polak zostanie

Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy Bayernu Monachium w najświeższej rozmowie z "Kickerem", w której wypowiedział się na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego. Bośniak liczy na to, że kapitan biało-czerwonych pozostanie w Monachium na kolejne lata. - Wiemy, co daje nam Robert Lewandowski w Bayernie, ale on też wie, co ma w Monachium. To, co chciał osiągnąć, osiągnął właśnie u nas. Robert należy do nas, tak jak Manuel Neuer i Thomas Mueller – powiedział.

Kontrakty Lewandowskiego, Neuera oraz Muellera wygasają z końcem czerwca 2023 roku. Jak klub zapatruje się na taką sytuację? Czy są powody do niepokoju? – Mamy jeszcze sporo czasu, krok po kroku. Mam nadzieję, że cała trójka jeszcze długo będzie grać w Bayernie. Jesteśmy atrakcyjnym klubem dla piłkarzy i talentów – dodaje Salihamidzić.

Jak dotąd mistrzowie Niemiec dokonali trzech transakcji. Na zasadzie wolnego transferu do Bayernu Monachium dołączyli Sven Ulreich z HSV oraz Omar Richards z Reading. Bawarczycy wydali także 42,5 miliona euro na Dayota Upamecano z RB Lipsk.