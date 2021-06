A jednak?! "Powinni ściągnąć Lewandowskiego. Ostatnia szansa"

To był fantastyczny sezon w wykonaniu Roberta Lewandowskiego, który zdobył 48 bramek (i zaliczył dziewięć asyst) w 40 meczach. Niemieccy dziennikarze sugerują, że Polak może za rok poszukać nowych wyzwań. Będzie miał wtedy 33-lata i najprawdopodobniej będzie to dla niego ostatnia szansa, aby jeszcze zmienić Bundesligę na inne czołowe rozgrywki. "Bild" pisze o potencjalnym transferze do Premier League (najwięcej szans daje się Chelsea) lub La Ligi. Kontrakt Lewandowskiego wygasa za dwa lata, więc przyszłe wakacje to ostatni moment dla Bayernu Monachium, aby na nim cokolwiek zarobić. Jednak Luke Chadwick, były zawodnik Manchesteru United, apeluje, aby Ole Gunnar Solskjaer już teraz postarały się przekonać Lewandowskiego do transferu.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że Manchester United powinien ściągnąć Lewandowskiego. Jego rekordy są niebywałe. To dość zaskakujące, że on po tak udanych sezonach w Bayernie chce się przenieść. On już młodszy nie będzie. To może być jego ostatnia szansa, by zagrać w Premier League, najlepszej lidze świata - powiedział Chadwick, cytowany przez serwis manchestereveningnews.co.uk.

Chadwick twierdzi, że Manchester powinien też wzmocnić formację defensywną. - Raphael Varane z Realu Madryt mógłby zostać świetnym partnerem dla Harry'ego Maguire'a w defensywie. Nie można wygrać tylu trofeów, co Francuz, jeśli nie ma się tak niesamowitej mentalności - dodał..

Inny Polak też trafi do Manchesteru?

"La Gazzetta dello Sport" donosi, że Manchester United monitoruje sytuację Kacpra Kozłowskiego, 17-latka z Pogoni Szczecin. Najmłodszy uczestnik Euro 2020 jest także w kręgu zainteresować Juventusu czy Red Bulla Salzburg.