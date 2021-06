Bild: Bayern Monachium rozważa odejście Lewandowskiego. Wiadomo, kto go może zastąpić

Nie chodzi jednak o najbliższe letnie okienko transferowe. Niemieccy dziennikarze sugerują, że Robert Lewandowski może za rok poszukać nowych wyzwań. Będzie miał wtedy 33-lata i najprawdopodobniej będzie to dla niego ostatnia szansa, aby jeszcze zmienić Bundesligę na inne czołowe rozgrywki. "Bild" pisze o potencjalnym transferze do Premier League (najwięcej szans daje się Chelsea) lub La Ligi. Kontrakt Lewandowskiego wygasa za dwa lata, więc przyszłe wakacje to ostatni moment dla Bayernu Monachium, aby na nim cokolwiek zarobić.

Hiszpanie informują: Robert Lewandowski latem odejdzie z Bayernu

Jeśli Lewandowski faktycznie odejdzie, to jego następcą ma zostać Erling Haaland. Supersnajper Borussii Dortmund ma wpisaną klauzulę wykupu w wysokości zaledwie 75 milionów euro. Zaledwie, jeśli spojrzymy na jego szalone statystki. W minionym sezonie 20-latek strzelił 41 goli w 41 meczach. Do tego zanotował aż 12 asyst. Norweg jednak ma i tak gorsze liczby niż RL9, który zdobył 48 bramek (i zaliczył dziewięć asyst) w 40 meczach. Wielkim orędownikiem talentu Haalanda jest Julian Nagelsmann, który w nowym sezonie poprowadzi Bayern.

Kluczowy mecz

Haaland ma teraz wakacje, ale Lewandowski szykuje się do środowego spotkania ze Szwecją, w którym Polacy zagrają o awans z grupy. Biało-czerwoni muszą wygrać, by zagrać w 1/8 finału. RL9 w dwóch meczach strzelił jednego gola.