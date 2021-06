Thiago Alcantara żałuje Roberta Lewandowskiego. "Zasłużył"

Bayern Monachium w 2020 roku był niemal niepokonany. Zespół Hansiego Flicka zdobył wszystkie trofea w kraju oraz puchary międzynarodowe, jakie miał do zdobycia. Podstawowymi piłkarzami trenera byli m.in. Thiago Alcantara i Robert Lewandowski, którzy utrzymywali bardzo dobre relacje nie tylko na boisku, ale i poza nim. - Najwspanialszym aspektem tego sportu jest fakt, że pozwala nawiązywać cudowne przyjaźnie. Takie jak ta z Robertem Lewandowskim - powiedział pomocnik, o czym więcej napisał Jakub Kręcidło, dziennikarz Sport.pl.

Robert Lewandowski powinien dostać Złotą Piłkę? Thiago Alcantara nie ma wątpliwości

W 2020 roku "France Football" podjęło decyzję o odwołaniu gali Złotej Piłki, w trakcie której co roku wybierano najlepszego piłkarza na świecie. Robert Lewandowski bezsprzecznie był jednym z faworytów do zgarnięcia wyróżnienia. - Szkoda, że nie dostał Złotej Piłki. Tak bardzo na nią zasłużył... - rozkładał ręce pomocnik w rozmowie z mediami.

- Robert jest fenomenalnym piłkarzem, który nie przestaje się rozwijać. To klucz do sukcesu. On co roku zdobywa ponad 30 bramek, ale ciągle widzi w swojej grze jakieś wady i skupia się na ich poprawie. Jest urodzonym zwycięzcą. Perfekcjonistą! - zachwycał się 30-latek. Thiago Alcantara będzie miał okazję zmierzyć się z Robertem Lewandowskim w sobotnim meczu na Euro 2020. Początek spotkania Hiszpania - Polska rozpocznie się o godz. 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

