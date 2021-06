Hiszpanie informują: Robert Lewandowski latem odejdzie z Bayernu

Plotki na temat przyszłości kapitana polskiej kadry nasiliły się po zakończeniu ostatniego sezonu, w trakcie którego Polak pobił słynny rekord Gerda Muellera w postaci 41 strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi. Media nie ustają we wskazywaniu kierunków, które 32-latek mógłby obrać.

REKLAMA

Zobacz wideo "Lewandowski będzie miał lepiej z hiszpańskimi obrońcami"

Robert Lewandowski opuści Bayern Monachium? "Idealny czas na zmianę otoczenia"

Oficjalne otwarcie letniego okienka transferowego może być niezwykle interesujące w kontekście przyszłości Roberta Lewandowskiego. Jak poinformował hiszpański dziennik "AS", kapitan reprezentacji Polski miał uznać, że wygrał w Bayernie wszystko, co tylko mógł, a jego kolejnym krokiem będzie zmiana otoczenia.

Kontrakt Lewandowskiego z ekipą mistrza Niemiec jest ważny jeszcze przed dwa lata. Hiszpański dziennik uważa, że po spędzeniu 11 lat w Niemczech, teraz jest "idealny czas na to, aby sprawdzić się w innej lidze". Polak po zdobyciu wszystkich możliwych trofeów miałby celować w nowe wyzwania - w Hiszpanii, Anglii lub Francji.

Kosmiczne żądania piłkarza Bayernu Monachium Klub przerywa negocjacje

Długa kolejka chętnych po Lewandowskiego

Od dawna zainteresowanie usługami Roberta Lewandowskiego wyrażał Real Madryt. W przeszłości doszło do kilku prób sprowadzenia go do stolicy Hiszpanii. Królewscy potencjalnie nie będą jednak sami w kolejce po podpis Polaka. "AS" wymienia, że po reprezentanta Polski mogą się zgłosić również takie kluby, jak Chelsea, PSG czy Manchester City.

Włodarze bawarskiego klubu nie chcą jednak słyszeć o potencjalnej zmianie klubu przez Lewandowskiego. Rzekomo sternicy Bayernu mają rozważać zaoferowanie Polakowi nowej umowy z nadzieją, że ten spróbuje pobić rekord 365 goli dla Bayernu, ustanowiony także przez Gerda Muellera.

Paulo Sousa wskazał najlepszego piłkarza, którego trenował. To nie Lewandowski