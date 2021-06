Media: Kacper Kozłowski przed wielkim transferem! Może pójść w ślady najlepszych

Kacper Kozłowski znajduje się w kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy. Jeżeli zawodnik Pogoni Szczecin wystąpi w meczu z Hiszpanią lub Szwecją, to może zostać najmłodszym piłkarzem, który wystąpił podczas Euro 2020. Kozłowski zadebiutował w dorosłej kadrze w wygranym 3:0 meczu z Andorą, mając 17 lat i 163 dni. We wcześniejszym wieku zadebiutował tylko Włodzimierz Lubański, który w momencie pierwszego występu miał 16 lat i 188 dni.

Jak informuje portal calciomercato.com, Kacper Kozłowski znajduje się na liście życzeń Borussii Dortmund. Klub z Zagłębia Ruhry ceni sobie polskich piłkarzy – w przeszłości występował tam m.in. Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek, Jakub Błaszczykowski czy Euzebiusz Smolarek. Kozłowski byłby zatem kolejnym zawodnikiem z polskim paszportem w BVB.

Kontrakt Kacpra Kozłowskiego z Pogonią Szczecin do końca czerwca przyszłego roku. To sprawia, że jeśli pomocnik nie przedłuży umowy, to najbliższe okno transferowe może być ostatnią okazją dla Pogoni, aby zarobić na nim więcej pieniędzy. Kozłowski nie narzeka na zainteresowanie zespołów zagranicznych. Poza Borussią Dortmund sytuację piłkarza obserwuje m.in. Juventus, Feyenoord Rotterdam, Bologna czy FC Barcelona.

Kacper Kozłowski zagrał w 20 spotkaniach w pierwszym zespole Pogoni Szczecin w minionym sezonie PKO Ekstraklasy. Pomocnik zdobył w nich jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Między innymi dzięki jego grze Pogoń Szczecin zagra w eliminacjach do Ligi Konferencji UEFA, gdzie w drugiej rundzie zmierzy się z NK Osijek, prowadzonym przez Nenada Bjelicę.

