Kingsley Coman chce odejść z Bayernu Monachium? Powód jest dość kuriozalny

Kontrakt 24-letniego skrzydłowego z ekipą z Bawarii jest ważny do 2023 roku. Chociaż umowa obwiązuje jeszcze przed dwa lata, obie strony rozpoczęły już rozmowy na temat przedłużenia kontraktu. Negocjacje nie przebiegają jednak w sposób, który mógłby doprowadzić do porozumienia.

Kingsley Coman niezadowolony z powodu pensji i numeru na koszulce

Jak podała brytyjska stacja Sky Sport, włodarze Bayernu Monachium zaoferowali Comanowi nowy, pięcioletni kontrakt. Francuz na jego mocy miałby otrzymać podwyżkę i zarabiać 12 milionów euro rocznie. Piłkarz nie był jednak usatysfakcjonowany taką ofertą i zażądał pensji na poziomie 18 milionów euro, czyli tyle, ile otrzymuje Leroy Sane.

Co więcej, francuski skrzydłowy miał również przyznać, że nie czuje się wystarczająco doceniany w Monachium. Dowodem na to miał być fakt, że po odejściu z klubu Arjena Robbena, nie otrzymał koszulki z numerem "10", o co mocno zabiegał. Początkowo z takim numerem grał Philippe Coutinho, a następnie Leroy Sane.

- Można się z tego śmiać i mówić, że to tylko numer. Każdy, kto grał w piłkę, wie jednak, jaką wartość ma ta liczba. W tej sytuacji Coman mógł uznać, że nie jest traktowany uczciwie - powiedział Max Bielefeld, dziennikarz Sky Sport.

Anglia możliwym kierunkiem transferu Comana

Francuski skrzydłowy nie wyklucza przenosin na Wyspy Brytyjskie, choć jest to mało prawdopodobne. O sprowadzenie Comana swego czasu zabiegał Manchester United.

W ostatnim sezonie Kingsley Coman rozegrał 39 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił osiem goli i zanotował 10 asyst. W Bawarii występuje od 2015 roku, dokąd przeszedł z Juventusu - najpierw na zasadzie dwuletniego wypożyczenia, a później transferu definitywnego.