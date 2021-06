Rafał Gikiewicz doceniony. Zostanie w Augsburgu na dłużej

Rafał Gikiewicz ma za sobą bardzo dobry sezon w Bundeslidze. Jego FC Augsburg utrzymał się w lidze, a on sam znacząco się do tego przyczynił. Polski bramkarz rozegrał w sumie 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach i w ośmiu z nich zachowywał czyste konto. W dodatku obronił aż trzy rzuty karne.

W dodatku 33-letni golkiper według średniej not z "Kickera" był trzecim najlepszym bramkarzem w całej Bundeslidze. Lepszą statystkę strzałów natomiast miał tylko Florian Mueller z Freiburga. Zdaje się, że może to zaowocować nagrodą dla Polaka ze strony klubu.

Rafał Gikiewicz zostanie doceniony przez klub. Przedłużenie kontraktu o rok

Aktualna umowa Rafała Gikiewicza z FC Augsburg obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku. Sam zawodnik przyznawał wielokrotnie, że chciałby zostać w klubie na dłużej. Teraz okazuje się, że prawdopodobnie tak się stanie.

Według informacji przekazywanych przez magazyn "Kicker" w kontrakcie Gikiewicza jest zapis, który bardzo w bardzo łaty sposób pozwoli przedłużyć go o rok. Obecnie trwają jeszcze negocjacje na temat warunków ewentualnego przedłużenia, ale według niemieckich dziennikarzy rokowania są dobre i podpisanie nowej umowy to tylko kwestia czasu.