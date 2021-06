Kylian Mbappe w jednym klubie z Robertem Lewandowskim? "Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy"

Kylian Mbappe wciąż nie przedłużył wygasającego kontraktu z Paris Saint-Germain. Reprezentant Francji ma ważną umowę do końca czerwca przyszłego roku, a w mediach jest on głównie przymierzany do Realu Madryt. W minioną niedzielę prezes PSG Nasser Al-Khelaifi przyznał na łamach "L’Equipe", że nie ma zamiaru puszczać Mbappe na zasadzie wolnego transferu.

Kylian Mbappe udzielił wywiadu niemieckiemu magazynowi "Sport BILD", w którym zdradził treść jednej z rozmów z Lucasem Hernandezem. Napastnik PSG przyznał, że obrońca namawia go na transfer do stolicy Bawarii. - Lucas Hernandez powiedział mi, że powinienem przenieść się do Bayernu Monachium. Czy mogę to sobie wyobrazić? W piłce nożnej nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Obecnie jednak jestem szczęśliwy w tym miejscu, w którym jestem. Bayern to jeden z pięciu najlepszych klubów na świecie – powiedział.

Mbappe został też poproszony o porównanie Roberta Lewandowskiego z Erlingiem Brautem Haalandem. Francuz postanowił pochwalić też innego piłkarza Bayernu Monachium. – Uważam, że lepszym piłkarzem spośród tej dwójki jest Robert Lewandowski. Z kolei Manuel Neuer to jeden z najlepszych bramkarzy w historii futbolu. Grałem przeciwko niemu kilka razy, więc znam go bardzo dobrze. Przed naszym meczem na EURO znów przeanalizuję jego grę między słupkami – dodał.

Kylian Mbappe zakończył miniony sezon Ligue 1 z 27 bramkami i koroną króla strzelców. Nie wystarczyło to jednak do zdobycia mistrzostwa przez Paris Saint-Germain. Drużyna ze stolicy Francji zakończyła ligę francuską z 82 punktami i straciła punkt do LOSC Lille.