Afera w Niemczech. Wamangituka nazywa się inaczej i nie ma 21 lat. "Żyłem w strachu"

Silas Wamangituka - to nazwisko powinien kojarzyć każdy fan Bundesligi, bo kongijski napastnik Stuttgartu strzelił 11 goli (i miał pięć asyst) w 25 meczach minionego sezonu. Okazuje się jednak, że wcale się tak nie nazywa. Ba, nie ma też 21 lat, które miał wpisane w dokumentach, tylko 22. Jak Silas Katompa Mvumpa stał się Silasem Wamangituką?

Piłkarz twierdzi, że w 2017 roku, jako 18-latek, otrzymał wizę, która umożliwiła mu opuszczenie Kongo i wyjechanie do Belgii na testy w Anderlechcie. Klub z Brukseli chciał z nim podpisać kontrakt, ale poprosił zawodnika, by wrócił do Kongo i przyjechał z nową wizą, aby sfinalizować kontrakt, bo data ważności ówczesnej wizy była bliska końca. W trakcie negocjacji zawodnik skończył 19 lat, a jego agent stwierdził, że jak piłkarz wróci do ojczyzny, to już z niej nie wyjedzie, dlatego zaproponował mu przerobienie starych dokumentów.

Nowe dokumenty zostały wystawione na nazwisko Wamangituka (jedno z nazwisk jego ojca), a także odmłodzono piłkarza o rok. Ostatecznie transfer do Anderlechtu się wysypał na ostatniej prostej, ale Silas podpisał kontrakt z klubem Paris FC. W stolicy Francji zamieszkał wraz ze swoim menedżerem, który odmówił mu dostępu do dokumentów i konta bankowego. Dodatkowo groził mu, że jeśli prawda wyjdzie na jaw, to już nigdy nie zagra w piłkę.

Trauma piłkarza

- Przez ostatnie kilka lat żyłem w ciągłym strachu, a także bardzo martwiłem się o moją rodzinę w Kongo. Ujawnienie mojej historii było dla mnie trudnym krokiem - powiedział Silas Katompa Mvumpa.

I dodał: - Dopiero dzięki wsparciu moich nowych agentów zrozumiałem, że nie muszę się już bać i że razem możemy o wszystkim opowiedzieć. Nie odważyłbym się na ten krok, gdyby Stuttgart nie stał się dla mnie drugim domem, w którym czuję się bezpiecznie. Odczuwam ogromną ulgę i mam nadzieję, że mogę zachęcić piłkarzy, którzy stykają się z podobnymi problemami, żeby mówili o tym głośno.