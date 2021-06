Bayern przedłużył kontrakt ze zmiennikiem Lewandowskiego

32-letni Eric Maxim Choupo-Moting trafił do Bayernu Monachium w październiku zeszłego roku. Wcześniej 55-krotny reprezentant Kamerunu był zawodnikiem PSG. Z mistrzami Niemiec napastnik podpisał roczny kontrakt, godząc się na rolę zmiennika Roberta Lewandowskiego.

Zobacz wideo Robert Lewandowski vs Rafał Gikiewicz: Co to było za starcie! [ELEVEN SPORTS]