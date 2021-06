Wielkie zmiany w Bayernie Monachium. Kolejnych pięciu piłkarzy odejdzie z klubu

Wraz z przyjściem Juliana Nagelsmanna do Bayernu Monachium w zespole mistrzów Niemiec szykują się poważne zmiany kadrowe. Do klubu przechodzi obrońca RB Lipsk Dayot Upamecano, a w planach jest ściągnięcie także dodatkowe środkowego pomocnika. Bawarczycy planują także sprzedaż kilku zawodników.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski vs Rafał Gikiewicz: Co to było za starcie! [ELEVEN SPORTS]

Bayern Monachium wietrzy kadrę. "Sport Bild" podał, jacy piłkarze odejdą z klubu

"Sport Bild" przedstawił listę pięciu piłkarzy, którzy w letnim oknie transferowym prawdopodobnie odejdą z klubu. Z tego grona Bayern najwięcej zarobi na ewentualnej sprzedaży Corentina Tolisso, który rozegrał w tym sezonie 24 mecze w barwach "Die Roten". Według transfermarkt.de 26-letni francuski pomocnik jest wyceniany na 20 milionów euro. Jego kontrakt z klubem jest ważny do czerwca 2022 roku. Jeśli Bayernowi uda się go sprzedać, w jego miejsce ma dołączyć nowy środkowy pomocnik. Przez długi czas wydawało się, że będzie to Georginio Wijnaldum, ale finalnie Holender trafi do Barcelony.

Rummenigge zachwycony rekordem "Lewego"! "Nie mogłem mieć lepszego pożegnania"

Bayern zamierza się także pozbyć bocznego obrońcę Bouny Sarra. 29-letni Francuz ściągnięty z Olympique Marsylii za osiem milionów euro okazał się niewypałem transferowym. W minionym sezonie rozegrał łącznie 874 minuty we wszystkich rozgrywkach. Na razie nie ma jednak konkretnej informacji, gdzie piłkarz mógłby trafić.

"Kicker" wybrał "11" sezonu Bundesligi. Zabrakło w niej absolutnej gwiazdy

Ponadto Bayern zamierza się trójki zawodników szerokiego składu, którzy nie spełnili oczekiwań i ostatnie miesiące spędzili na wypożyczeniu. Chodzi o Michael Cuisance'a (Olympique Marsylia), Adrian Feina (PSV Eindhoven) oraz Joshuę Zirkzeego (AC Parma). Ostatnia dwójka to piłkarze występujący od wielu lat w młodzieżowych drużynach Bayernu Monachium, zaś Cuisansce został kupiony z Borussii Moenchengladbach latem 2019 roku za dziewięć milionów euro. 21-latek rozczarował na boisku, a także sprawiał problemy wychowawcze.