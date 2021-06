"Kicker" wybrał "11" sezonu Bundesligi. Zabrakło w niej absolutnej gwiazdy

Wybory jedenastek sezonu zawsze budzą kontrowersje. Nie inaczej było w tym sezonie Bundesligi, który został podsumowany przez dziennikarzy "Kickera". Pewniakiem do drużyny roku był Robert Lewandowski, ale jego partnerem w ataku nie jest ten piłkarz, którego wszyscy się spodziewaliśmy.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulo Sousa podjął ważną decyzję. "Chce budować dobrą atmosferę"

Erling Haaland znalazł się poza jedenastką sezonu

W najlepszej drużynie sezonu partnerem Lewandowskiego jest Andre Silva z Eintrachtu Frankfurt. Jak argumentowali dziennikarze, Portugalczyk miał lepsze liczby, a do tego "nie chcieli, by ich zespół był nastawiony zbyt agresywnie". Haaland strzelił gola mniej (27 do 28), obaj gracze mieli tyle samo asyst (po 8), a gwiazdor Eintrachtu więcej razy znalazł się w jedenastce kolejki.

– Spróbujemy przekonać Andre Silvę do pozostania w klubie i do tego, by zrozumieli, dlaczego jest sens, by kontynuowali swoje kariery w Eintrachcie. Mają swoje wizje kariery, ale też wiedzą, że tu atmosfera jest naprawdę dobra – powiedział Markus Krösche, nowy dyrektor sportowy Eintrachtu, cytowany przez "Kickera".

W drużynie sezonu wybranej przez "Kickera" nie ma ani jednego gracza Borussii Dortmund. Jest za to pięciu piłkarzy Bayernu Monachium, w tym Manuel Neuer, którego rywalem był Stefan Ortega z Arminii Bielefeld.

Kulisy transferu Pawła Wszołka. Miał dwie oferty

Jedenastka sezonu Bundesligi według "Kickera":

Manuel Neuer (Bayern Monachium) – Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Willi Orban (RB Lipsk), Marvin Fredrich (Union Berlin) – Angeliño (RB Lipsk), Joshua Kimmich (Bayern Monachium), Leon Goretzka (Bayern Monachium), Silas Wamangituka (VfB Stuttgart) – Thomas Müller (Bayern Monachium) – Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Andre Silva (Eintracht Frankfurt)