Kulisy transferu Pawła Wszołka. Miał dwie oferty

Paweł Wszołek finalnie nie przedłużył kontraktu z Legią Warszawa i na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Unionu Berlin, który zakończył miniony sezon Bundesligi na siódmym miejscu. Prawdopodobnie zespół ze stolicy Niemiec podpisał ze skrzydłowym kontrakt do końca czerwca przyszłego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Ponad 230 mln dla polskich klubów! "To jeden z najtrudniejszych sezonów w historii" [Studio Biznes]

Media: Paweł Wszołek miał dwie oferty z Legii Warszawa. Było faktycznie zainteresowanie ze strony Lecha Poznań

Portal WP SportoweFakty poinformował, że Paweł Wszołek otrzymał od Legii Warszawa dwie oferty przedłużenia kontraktu. Pierwsza z nich pojawiła się w listopadzie i zakładała ona niewielką podwyżkę. Zawodnik tę ofertę odrzucił, ponieważ oczekiwał znacznie większego wynagrodzenia oraz określonej kwoty za podpis. Legia wróciła z propozycją w kwietniu i zaproponowała Polakowi 2,5-letnią umowę oraz dosyć sporą podwyżkę.

Paweł Wszołek poprosił Legię o czas do namysłu, a potem kilkakrotnie go przedłużał. Ostateczną odpowiedź (na niekorzyść dla zespołu z Warszawy) piłkarz dał w sobotę 29 maja. W międzyczasie pojawił się temat przejścia Wszołka do Lecha Poznań. Jak podają WP SportoweFakty, zainteresowanie ze strony Kolejorza istniało, natomiast za nim nie poszły konkrety.

Paweł Wszołek występował w Legii Warszawa w latach 2019-2021. Skrzydłowy zagrał w 60 oficjalnych meczach, w których zdobył 12 bramek i zanotował 15 asyst. Wszołek jest drugim Polakiem, który w ostatnich tygodniach dołączył do Unionu Berlin. Wcześniej klub ze stolicy Niemiec potwierdził sprowadzenie Tymoteusza Puchacza z Lecha Poznań za 3,5 miliona euro. Union w przyszłym sezonie będzie występował w Lidze Konferencji UEFA.