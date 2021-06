To już pewne! Rummenigge opuści Bayern Monachium. Niemcy znają jego następcę

Prezes rady nadzorczej Bayernu Karl Heinz-Rummenigge miał ustąpić z zajmowanego stanowiska wraz z końcem 2021 roku. Ostatecznie działacz postanowił odejść znacznie wcześniej, bo już po zakończeniu sezonu 2020/21. Nowym szefem Bayernu Monachium będzie jego były bramkarz, Oliver Kahn, który do tej pory pełnił obowiązki dyrektora generalnego mistrza Niemiec.

