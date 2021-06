Jurorzy Złotej Piłki wskazali faworyta. To nie Lewandowski. Absurdalna odpowiedź z Bhutanu

Robert Lewandowski ma za sobą udany sezon indywidualnie. W Bundeslidze strzelił aż 41 goli, bijąc rekord legendarnego Gerda Muellera. Tym większy to wyczyn, że Lewandowski wystąpił w tylko 29 spotkaniach ligowych. Na więcej nie pozwoliła mu kontuzja, której doznał w marcu w meczu eliminacji do mistrzostw świata z Andorą.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Pierwszy mecz będzie ważny, bo może dać poczucie pewności siebie

Świetny indywidualnie, gorzej w drużynie

Jego uraz miał wpływ na losy Bayernu Monachium w Lidze Mistrzów. Bez Polaka w składzie mistrzowie Niemiec odpadli w ćwierćfinale z PSG. Absencja była szczególnie odczuwalna w pierwszym meczu, przegranym w stolicy Bawarii 2:3, gdy gospodarzom brakowało zawodnika, który wykorzystałby stworzone sytuacje. Lewandowski kończy sezon ze zwycięstwem w Bundeslidze i Klubowym Mistrzostwem Świata. Już w styczniu Bayern odpadł z Pucharu Niemiec.

W całym sezonie nasz kapitan zdobył 48 bramek w 40 spotkaniach. Do trafień z Bundesligi dołożył pięć goli w Lidze Mistrzów i dwa w Klubowych Mistrzostwach Świata. Pierwszy raz w karierze sięgnął po Złotego Buta - coroczną nagrodę przyznawaną dla najlepszego strzelca spośród wszystkich lig w Europie. W tej klasyfikacji wyprzedził ze sporą przewagą m.in. Leo Messiego (30 bramek), Cristiano Ronaldo (29) i Erlinga Haalanda (27).

Wielki eksperyment Sousy na mecz z Rosją. Gwiazdy na ławce [SKŁAD]

Kante czy Lewandowski?

Sezon klubowy 2020/2021 za nami. Zapytaliśmy dziennikarzy z całego świata głosujących w plebiscycie Złotej Piłki, na kogo oddaliby głos w tym momencie i jakie szanse na nagrodę miałby Robert Lewandowski. Trzeba jednak pamiętać, że "France Football" przyznaje wyróżnienie za cały rok, czym plebiscyt francuskiego magazynu różni się od nagrody FIFA Best, która jest za dany sezon.

Z analizy odpowiedzi wynika, że największe szanse na zdobycie Złotej Piłki ma dziś pomocnik Chelsea, triumfatora Ligi Mistrzów, N’Golo Kante. Francuz był wybierany najlepszym piłkarzem dwumeczu półfinałowego z Realem Madryt i finału z Manchesterem City. Zwycięstwo Kante jest tym bardziej prawdopodobne, że pojedzie na Euro z reprezentacją Francji. Mistrzowie świata z Rosji są głównymi faworytami do wygrania nachodzących mistrzostw Europy. Mimo formy, jaką zaprezentował Kante w ostatnim sezonie, jego wybór byłby jednak sporą niespodzianką, jeśli spojrzymy na głosowania Złotej Piłki z ostatnich lat. W 2018 roku triumfował pomocnik Luka Modrić, a wcześniejszego zwycięzcę, który nie był napastnikiem znajdziemy w 2006 roku. Wtedy najlepszym piłkarzem świata wybrano obrońcę Fabio Cannavaro.

Pep Guardiola chce obrońcę Barcelony! "Stylem gry pasowałby do City"

Nasi rozmówcy nie odbierają Robertowi Lewandowskiemu nadziei na nagrodę. Podkreślają jego świetny sezon indywidualnie, pobicie rekordu Gerda Muellera. Mają jednak świadomość, że Bayern nie powtórzył sukcesów z poprzedniego roku. Lewandowski ich zdaniem potrzebuje dobrego występu z reprezentacją Polski na Euro, by zwiększyć swoje szanse na Złotą Piłkę.

Najbardziej absurdalna była odpowiedź dziennikarza z Bhutanu. Wskazał on Sergio Aguero jako największego rywala Roberta Lewandowskiego w walce o Złotą Piłkę. Co prawda Aguero ustanowił w poprzednim sezonie rekord goli strzelonych dla jednego klubu w historii Premier League (184), ale głównie był to efekt znakomitych występów Argentyńczyka w poprzednich latach w barwach Manchesteru City. W ostatnim sezonie 32-latek trafił w lidze tylko sześć razy. Mistrzowie Anglii oddali go do Barcelony, która w poniedziałek ogłosiła transfer 32-latka.

Troels Bager Thoegersen, Dania, redakcja "Tipsbladet"

Przed finałem Ligi Mistrzów moim faworytem do zdobycia Złotej Piłki był Kevin De Bruyne. Belg wypadł jednak słabo w spotkaniu z Chelsea, a do tego jeszcze doznał okropnego urazu. Mam nadzieję, że szybko wydobrzeje. Może jego miejsce zajmie N’Golo Kante? Robert Lewandowski będzie mocnym kandydatem do nagrody. Był tak samo dobry, jak w poprzednim roku. Jego pech polega na tym, że szybko odpadł z Ligi Mistrzów. Dużo będzie też zależeć od występów poszczególnych piłkarzy w mistrzostwach Europy.

Aet Suvari, Estonia, redakcja ETV

Nie jestem wielką fanką Chelsea i nie byłam zadowolona z wyniku finału Ligi Mistrzów. Trzeba jednak oddać piłkarzom Thomasa Tuchela, że wygrali zasłużenie. Wśród nich najlepszy był znów N’Golo Kante. Grał niesamowicie, to mocny pretendent do Złotej Piłki w tym roku. Chociaż Robert Lewandowski też miał wspaniały sezon. Przypuszczam, że walka o nagrodę sprowadzi się do tego, który z nich osiągnie lepszy wynik na Euro. Kante ma tutaj przewagę, biorąc pod uwagę, że Francja jako całość ma na obecną chwilę silniejszy zespół i można oczekiwać, że zajdzie dalej niż Polska, ale kto wie. Może Lewandowski poprowadzi reprezentację do sukcesu na mistrzostwach Europy? Gdyby tak się stało, nikt go nie zatrzyma w wyścigu po Złotą Piłkę.

Bruno Porzio, Salwador, Radio Punto 105

Cieszę się, że Thomas Tuchel wykonał tak świetną robotę w Chelsea. W ciągu zaledwie pięciu miesięcy radykalnie odmienił grę zespołu. Zasłużenie zdobył Ligę Mistrzów. Jeśli chodzi zaś o Złotą Piłkę, uważam, że musimy poczekać do zakończenia Euro 2020 i Copa America. Któryś z piłkarzy ze zwycięskich drużyn w tych turniejach może być faworytem do nagrody "France Football". W przypadku Roberta Lewandowskiego musi wygrać mistrzostwa Europy z reprezentacją Polski. Inaczej bez międzynarodowego trofeum nie może być kandydatem do Złotej Piłki.

Kenneth Dlamini, Suazi, redakcja "The Swazi Observer"

Ciekawie było zobaczyć, jak Thomas Tuchel wygrywa trofeum Ligi Mistrzów po tym, jak przegrał z PSG w zeszłym sezonie. Kilku jego piłkarzy zasłużyło na szczególne wyróżnienie. Wśród nich są m.in. Kai Havertz i N’Golo Kante. Ten drugi ma dziś największe szanse na Złotą Piłkę. Nie odbieram też nadziei Robertowi Lewandowskiemu. Utrzymał wysoką formę, do tego pobił rekord strzelecki w Bundeslidze. Indywidualnie trudno mu coś zarzucić.

John Greechan, Szkocja, redakcja "Scottish Daily Mail"

Myślę, że w tym roku po nagrodę sięgnie N’Golo Kante. Zdobył Ligę Mistrzów, z reprezentacją Francji ma wielkie szanse na sukces podczas Euro. Nikt go nie zatrzyma w wyścigu po Złotą Piłkę.

Constantin Kleshchev, Rosja, redakcja Match TV

Wyniki głosowania tegorocznej Złotej Piłki będą uzależnione od występów poszczególnych piłkarzy na Euro 2020. Polska z Robertem Lewandowskim może zajść bardzo daleko, więc nie byłoby niespodzianką, gdyby na koniec roku sięgnął po nagrodę "France Football". Zasługuje na nią od dłuższego czasu.

Vladimir Novaković, Serbia, redakcja Sportklub

Jest za wcześnie na wskazywanie zdobywcy Złotej Piłki. Wyniki Euro 2020 i być może nawet Copa America będą miał ogromny wpływ na głosowanie jurorów. W tej chwili nie ma oczywistego faworyta do nagrody "France Football". Ten sezon był bardzo zaskakujący w czołowych ligach europejskich. Myślę, że w ostatnią sobotę to Bayern Monachium grałby z Chelsea w finale Ligi Mistrzów, gdyby nie kontuzja Roberta Lewandowskiego. Przez nią bawarski klub stracił szansę na sukces w Europie.

Mówiąc o Złotej Piłce, trzeba wziąć pod uwagę, że wielu jurorów decyduje się na mainstreamowe kandydatury i tak naprawdę nie śledzi dokładnie futbolu. Weźmy na przykład Gerarda Moreno - był więcej niż dobry od początku roku, pomógł Villarreal wygrać Ligę Europy. Mimo to nie spodziewam się, że zdobędzie wiele głosów, chyba że odegra kluczową rolę w triumfie Hiszpanii na Euro (a to wydaje się bardzo mało prawdopodobne).

Wiele osób ma tendencję do głosowania na uznanych mistrzów, oczekuje wielu głosów na takich piłkarzy, jak Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Luis Suarez także może być wysoko, gdyby Urugwaj wypadł dobrze na Copa America. W podobnej sytuacji jest Robert Lewandowski. Potrzebuje sukcesu reprezentacji Polski, żeby zrobić dobre wrażenie na głosujących w Złotej Piłce. By zdobył nagrodę, drużyna Paulo Sousy musi nawiązać do czasów Grzegorza Laty i Zbigniewa Bońka.

Passang Norbu, Bhutan, freelancer

Myślę, że w tym roku największe szanse na Złotą Piłkę mają Robert Lewandowski i Sergio Aguero. Ten drugi pobił rekord goli strzelonych dla jednego klubu w historii Premier League. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie Lewandowski zagra w Premier League, najlepiej w Liverpoolu. Poprzedni dominatorzy Leo Messi i Cristiano Ronaldo nie błyszczeli w tym sezonie tak, jak w poprzednich.

Shimaaz Ali, Malediwy, redakcja Maledivesfootball

Chelsea wygrała Ligę Mistrzów w dobrym stylu. Patrzyłem na jej piłkarzy i uważam, że nikt nie zasłużył na Złotą Piłkę tak bardzo, jak N’Golo Kante. Nie będę zdziwiony, jeśli wygra na koniec roku tę nagrodę. To wielka przyjemność oglądać go na boisku.

Shuichi Tamura, Japonia, redakcja Sports Graphic Number

Chelsea mi zaimponowała. Tym bardziej, że z przodu nie miała najlepszych piłkarzy, ale stanowiła monolit. Wszyscy wyróżniają N’Golo Kante i faktycznie jest kandydatem do Złotej Piłki. Wszystko jednak zależy od Euro i jesiennych występów. Robert Lewandowski nie stracił szansy na nagrodę, ale potrzebuje sukcesu z reprezentacją.

Sergey Nikolaev, Białoruś, redakcja "Pressball"

Jest za wcześniej, by oceniać, kto zdobędzie Złotą Piłkę. Nie mam przekonania, że będzie to jeden z piłkarzy Chelsea. Wszystko zależy od Euro. Na dziś wybrałbym Lewandowskiego, który pobił rekord w Bundeslidze. Ponadto zasługuje na Złotą Piłkę od lat, zwłaszcza za poprzedni rok, gdy nagroda została odwołana, co było złą decyzją. Robert ma szanse na wygraną. Jeśli Polska wypadnie korzystnie na Euro, a Lewandowski strzeli kilka goli, jego szanse tylko wzrosną.

Ernst Hasler, Liechtenstein, redakcja "Liechtensteiner Vaterland"

Finał Ligi Mistrzów był dobrym widowiskiem tylko w pierwszej połowie. Z piłkarzy Chelsea największe wrażenie zrobił N’Golo Kante. To faworyt do zdobycia Złotej Piłki, ale Euro może przynieść inne nazwiska. Być może na liście największych kandydatów będzie Robert Lewandowski. Zobaczymy, jak Polska poradzi sobie na mistrzostwach.

Charles Nyende, Kenia, "Daily Nation"

Wygląda na to, że w tym roku nie będzie łatwo przyznać Złotej Piłki. Nie ma oczywistych faworytów. Lewandowski pobił rekord legendarnego Muellera. Problem w tym, że dość szybko odpadł z Ligi Mistrzów i wygrał tylko Bundesligę.

Rasim Movsumzadeh, Azerbjedżan, redakcja "Sportsman Magazine"

Jak pokazują statystyki, zwycięzca Ligi Mistrzów ma największe szanse na zdobycie Złotej Piłki. Największą gwiazdą Chelsea jest N'Golo Kante i dlatego uważam, że ten piłkarz zasługuje na tytuł najlepszego zawodnika świata. Trzeba jednak pamiętać, że 2021 to także rok mistrzostw Europy. Poczekajmy do zakończenia turnieju. Kto wie, może taki Burak Yilmaz, główny bohater Lille w Ligue 1, zagra z powodzeniem z reprezentacją Turcji na mistrzostwach Europy i będzie miał szanse na Złotą Piłkę?

Jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, doceniam rekord, jaki ustanowił w Bundeslidze. Jego minusem jest to, że bez niego Bayern Monachium przegrał z PSG i nie powtórzył sukcesów z poprzedniego sezonu. Ale wyniki Euro 2020 mogą zmienić zdanie jurorów i w tym tkwi szansa Lewandowskiego.

Urai Patoommawatana, Tajlandia, "Siam Sports"

Podejrzewam, że martwicie się teraz o szanse Roberta Lewandowskiego. Będzie jednym z kandydatów do nagrody, ale trudno przewidzieć, czy wygra. Dużo zależy od jego występu na Euro oraz tego, jak zaprezentuje się cała reprezentacja Polski. Na dziś stawiałbym na Kante z Chelsea.

Na szanse N'Golo Kante zwracają też uwagę Charles Camenzuli (Malta) z redakcji Net TV Sports oraz Fin Juha Kanerva z dziennika Ilta-Sanomat. Obaj uważają, że Francuzowi zagrozić może jedynie Robert Lewandowski, pod warunkiem, że osiągnie z reprezentacją Polski sukces na Euro. Z kolei Litwin Giedrius Janonis oraz Trondur Arge z Wysp Owczych wskazywali, że dopiero mistrzostwa Europy rozstrzygną, kto zasłuży na Złotą Piłkę. Obaj wymienili kilku kandydatów do nagrody, w tym m.in. Kyliana Mbappe, Roberta Lewandowskiego, N’Golo Kante i Kevina De Bruyne.