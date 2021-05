Robert Lewandowski odejdzie z Bayernu Monachium? "Jestem otwarty"

Robert Lewandowski zakończył miniony sezon z 41 bramkami na koncie, dzięki czemu pobił rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/1972 pod względem strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi. Kapitan reprezentacji Polski nie ukrywa, że jest dumny z pobicia tego rekordu. - Nie mam obsesji na punktach rekordów. Kiedy podejmuję się nowych wyzwań, staram się zrobić, czego nikt jeszcze nie zrobił. To mnie napędza. Szczerze mówiąc, to nie myślałem, że ktoś kiedykolwiek się zbliży do tego rekordu - powiedział Lewandowski.

Robert Lewandowski udzielił wywiadu portalowi Goal.com, w którym odniósł się do swojej najbliższej przyszłości. Media w Europie w ostatnich tygodniach przymierzały polskiego napastnika do takich klubów, jak FC Barcelona, Chelsea czy Manchester City. - Moja przyszłość? Pozostaję otwarty na wiele rozwiązań. Zawsze jestem chętny, aby nauczyć się nowego języka, poznać nową kulturę. Nie wiem, czy do tego dojdzie podczas mojej kariery, czy też po jej zakończeniu - stwierdził Lewandowski.

Napastnik Bayernu Monachium odniósł się też do kontuzji odniesionej w meczu reprezentacji Polski z Andorą, która wykluczyła go m.in. z rywalizacji z Paris Saint-Germain w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. - Mój ból podczas dwumeczu z PSG był ogromny. Czujesz taką bezradność i słabość, że nie możesz pomóc kolegom na boisku. Gdybym był na murawie, być może wszystko potoczyłoby się inaczej. Ale nic teraz nie mogę na to poradzić. Bardzo trudno było mi to zaakceptować - dodał.

Poza pobiciem rekordu Gerda Muellera Lewandowski stał się pierwszym w historii zawodnikiem Bundesligi, który aż cztery razy z rzędu sięgnął po koronę najskuteczniejszego strzelca w sezonie ligi niemieckiej. Dodatkowo napastnik Bayernu zdobył 82 punkty (41 goli x współczynnik 2) w klasyfikacji Złotego Buta i wyprzedził o 22 punkty Leo Messiego z FC Barcelony.