Media: Przejście z Barcelony do Bayernu. Efekt transferu Wijnalduma

FC Barcelona w pierwszym tygodniu czerwca ma zamiar ogłosić trzy transfery. Jednym z nich jest Georginio Wijnaldum, który podpisze trzyletni kontrakt z zespołem ze stolicy Katalonii. Reprezentant Holandii wcześniej znajdował się na liście życzeń Bayernu Monachium, a zwolennikiem takiego transferu był trener Julian Nagelsmann. Najnowsze doniesienia niemieckich mediów sugerują, że Bayern pozyska nowego zawodnika do środka pola… z Barcelony.

