"Bild": Bayern Monachium dogadał transfer. Podbierze gwiazdę rywalowi

Bayern Monachium dokonał dwóch wzmocnień przed oficjalnym otwarciem letniego okna transferowego. Do zespołu mistrza Niemiec dołączył Dayot Upamecano z RB Lipsk (za 42 miliony euro) oraz Omar Richards z Reading (bez kwoty odstępnego). Najnowsze doniesienia niemieckich mediów sugerują, że Bawarczycy przygotowują swój pierwszy transfer po zakończeniu przyszłego sezonu.

