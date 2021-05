Lewandowski znów będzie zawiedziony. Prezes Bayernu nie pozostawia złudzeń

Sezon 2020/21 był ostatnim, w którym barwy Bayernu Monachium reprezentowali David Alaba, Jerome Boateng i Javi Martinez. Odejście tak ważnych w ostatnich latach dla zespołu postaci powinno zakończyć się sprowadzeniem w ich miejsce nowych zawodników. Może być z tym jednak problem.

W wywiadzie dla sport1.de Uli Hoeness zapowiedział, że na ten moment nie ma co liczyć na dokonywanie wzmocnień. - Nie będzie żadnych dużych transferów. Można o tym zapomnieć. Na ostatnim spotkaniu zarząd omawiał to z radą nadzorczą - powiedział.

Honorowy prezes klubu wyjaśnił przyczyny takiego stanu rzeczy. - W końcu musicie zdać sobie sprawę, co oznacza kryzys związany z koronawirusem dla Bayernu. Brakuje nam od 80 do 100 milionów euro dochodu przez brak kibiców na trybunach. I nie odzyskamy już tego - dodał.