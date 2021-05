Legenda Bayernu pożegnała Lewandowskiego i kolegów. "Nawet o tym nie marzyłem"

Ostatni ligowy mecz Bayernu przeciwko Augsburgowi był szczególny dla czterech postaci związanych z pierwszą drużyną. Przed pierwszym gwizdkiem oficjalnie pożegnano Davida Alabę, Javiego Martineza, Jerome Boatenga i Hansiego Flicka. Przyszłość niemieckiego szkoleniowca jest znana, bo poprowadzi on reprezentację narodową, to w przypadku trójki zawodników na razie nie wiadomo, gdzie będą występować od przyszłego sezonu.

Największe zaskoczenie sezonu w Bayernie. Klub sam poprawił propozycję kontraktu

Jerome Boateng zamieścił na Instagramie wpis, w którym pożegnał się z klubem. "Kiedy tu trafiłem, moim celem była rywalizacja z najlepszymi, gra w Lidze Mistrzów i miejsce w podstawowej jedenastce. Szczerze mówiąc, nie marzyłem nawet o tym, co wspólnie osiągnęliśmy" - napisał.