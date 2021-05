Władze Bayernu Monachium przyznają się do błędu ws. Flicka. "Nie zrobiliśmy wszystkiego"

Mimo sporych problemów kadrowych, Robert Lewandowski i spółka z dużą przewagą sięgnęli w sezonie 2020/21 po dziewiąty z rzędu tytuł mistrzów Niemiec. - To naprawdę wiele dla nas znaczy. Kiedy widzisz, jak zespół jest szczęśliwy, jak zespół świętuje i cieszy się sukcesem, nie widzę żadnych oznak zużycia. Teraz zespół stawia kolejny duży cel. Może osiągnąć coś, czego żaden klub w jednej z czołowych lig europejskich nie osiągnął: dziesiąte mistrzostwo z rzędu - mówił w wywiadzie ze "Sport 1" Oliver Kahn, który od 2022 roku będzie prezydentem Bayernu Monachium.

Hoeness ostrzega. "Wtedy nie przedłużymy kontraktu z zawodnikiem"

Oliver Kahn i Uli Hoeness odnieśli się do sytuacji finansowej klubu w kontekście rozpoczynającego się letniego okna transferowego. Z Bayernu odejdą między innymi David Alaba, Jerome Boateng i Javi Martinez, z którymi nie przedłużono kontraktów.

- W przypadku Alaby po prostu nie byliśmy w stanie spełnić jego żądań finansowych. Tak będzie również w przyszłości - jeśli zostaną wywołane kwoty, których nie można zapłacić, nie będzie opcji przedłużenia kontraktu z Bayernem - nie ukrywał Hoeness, odnosząc się przy tym także do sytuacji m.in. Kingsleya Comana, z którym rozpoczęto rozmowy nt. nowego kontraktu.

- Real, Barcelona czy Juventus zawsze płacili takie pensje, a teraz borykają się z poważnymi problemami. Nie chcę tego doświadczyć w Monachium. Tutaj mamy jasne wyobrażenia o kwestiach ekonomicznych - wtórował honorowemu prezydentowi Bayernu Oliver Kahn.

Takie stanowisko Bayernu jest spowodowane rozsądną polityką klubu i dbaniem o finanse, szczególnie w okresie pandemii, która dotknęła cały świat futbolu, w tym także Bayern. - Najbliższe dwa lata w piłkarskim biznesie będą katastrofalne. Znaleźliśmy się w sytuacji, której nie mieliśmy od 50 lat. Poza ściągnięciem Dayota Upamecano nie będzie dużych transferów. Można o tym zapomnieć. Było to omawiane między zarządem a radą nadzorczą na ostatnim posiedzeniu. Wie również o tym trener Nagelsmann, który zna panującą sytuację w światowym futbolu - mówił Uli Hoeness.

- Trzeba zdać sobie sprawę, co oznacza kryzys związany z pandemią koronawirusa dla naszego klubu. Tracimy od 80 do 100 milionów euro rocznego dochodu przez brak kibiców na trybunach i tego nie odzyskamy. To oznacza, że wszystkie kluby, które działają na poważnie, nie mogą dokonywać dużych inwestycji. I nigdy nie podzielałem poglądu, że zespół się pogorszył. Osiągnęlibyśmy jeszcze więcej w Lidze Mistrzów w tym roku, gdyby Robert Lewandowski nie był kontuzjowany w meczu z PSG, a przecież brakowało też Leona Goretzki i Serge'a Gnabry'ego - tłumaczył mistrz świata z 1974 roku.

Odejście Flicka? "Z pewnością nie zrobiliśmy wszystkiego dobrze"

Oliver Kahn odniósł się także do niespodziewanego odejścia z klubu Hansiego Flicka. - Odbyłem wiele rozmów z Hansim. W międzyczasie miałem wrażenie, że możemy się dogadać. Nie można jednak ignorować tego, że tak naprawdę temat reprezentacji narodowej w nim siedział, odkąd tylko Joachim Löw ogłosił swoją rezygnację po mistrzostwach Europy. Ostatecznie Hansi podjął taką, a nie inną decyzję i podzielił się nią z nami. Z punktu widzenia naszego zarządzania zaniedbaniem byłoby zaniechanie natychmiastowych działań - tłumaczył były bramkarz Bayernu, który został zapytany także o konflikt Flicka z dyrektorem sportowym Hasanem Salihamidziciem.

- Naturalne jest, że w klubie mogą pojawiać się od czasu do czasu różne poglądy. Trener zawsze patrzy na aktualny skład, podczas gdy dyrektor sportowy musi zwrócić uwagę także na aspekty ekonomiczne, zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa. Mimo tarć uważam, że próbowaliśmy wszystkiego, aby Hansi został w Monachium na dłużej, jednak w pewnym momencie musisz uszanować czyjąś decyzję - mówił dyplomatycznie Kahn, zaznaczając, że klub nie zamierza lekceważyć tego, co działo się w ostatnich miesiącach.

- To nie tak, że wszyscy poklepujemy się po plecach po tym wszystkim. Z pewnością nie zrobiliśmy wszystkiego dobrze. W następnych tygodniach my także usiądziemy i przyjrzymy się temu, co mogliśmy zrobić lepiej i gdzie powinniśmy postąpić inaczej. Ale teraz sytuacja jest taka, jaka jest. W przeszłości wielokrotnie odchodzili świetni gracze i trenerzy, a Bayern i tak prawie zawsze odnosił większe sukcesy. Powinniśmy o tym pamiętać - dodawał przyszły prezydent Bayernu.

"Długo obserwowaliśmy Nagelsmanna"

Następcą Flicka w Bayernie będzie były już szkoleniowiec RB Lipsk - Julian Nagelsmann. - Julian nie był "szybkim strzałem". Jako klub zawsze jesteś zobowiązany do myślenia o tym, co się stanie, jeśli coś się wydarzy z obecnym trenerem. Coś takiego stało się teraz w przypadku Hansiego Flicka, który objął drużynę narodową. Od dawna obserwujemy Juliana i jego rozwój - mówił Oliver Kahn.

- Rzadko jesteś pod taką presją, jak my teraz. Decyzja Hansiego Flicka o przyjęciu roli w reprezentacji Niemiec oznaczała, że klub musiał działać szybko. Gdyby miało to trwać tygodniami lub miesiącami, nie moglibyśmy sobie pozwolić na rozwiązanie kontraktu z Flickiem. Dlatego było oczywistym, że trzeba zrobić to szybko. Czekając dwa miesiące, można było mieć trochę więcej swobody, ale też mieć przez dwa miesiące kłopoty - dodawał Uli Hoeness.

Nagelsmann podpisał z Bayernem aż pięcioletni kontrakt. - Nie upadliśmy na głowy. W Monachium pięć lat to długi okres obowiązywania umowy, ale chcieliśmy pokazać, że mamy plany na przyszłość i chcemy budować następną erę. Ważne było dla nas jedno: ciągłość i stabilizacja na stanowisku trenera - zakończył Kahn.