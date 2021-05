Miroslav Klose usłyszał złą diagnozę!"Była dla mnie szokiem". Odrzucił wszystkie oferty

Miroslav Klose pracował w sztabie szkoleniowym pierwszej drużny Bayernu Monachium od maja ubiegłego roku. Jego kontrakt z klubem obowiązywał do końca obecnego sezonu. W rozmowie z "Kickerem" Klose potwierdził, że po sezonie odejdzie z klubu. W wywiadzie z tym samym dziennikiem były napastnik reprezentacji Niemiec przyznał też, że nie dołączy do sztabu Hansiego Flicka, który po Euro 2020 obejmie narodową kadrę.

