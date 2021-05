Oficjalnie: Były reprezentant Polski w Schalke! Kontrakt podpisany

W miniony czwartek trener Vfb Stuttgart, Pelegrino Matarazzo poinformował, że Marcin Kamiński nie przedłuży wygasającego kontraktu z klubem i opuści zespół z końcem sezonu 2020/2021. – Wiele wspólnie doświadczyliśmy, stworzyliśmy coś wielkiego i będziemy tęsknić za piłkarzami, którzy odchodzą. Zarówno pod względem sportowym, ale też w kontekście personalnym – powiedział trener. Kamiński występował w Vfb w latach 2016-2021.

W marcu obrońca był gościem programu BundesTalk w Kanale Sportowym, w którym powiedział, że byłby zainteresowany transferem do Schalke. - To jest ogromna marka w Niemczech i na pewno będzie u nich duży nacisk na szybki powrót do Bundesligi – mówił Polak. Marcin Kamiński wystąpił w pięciu spotkaniach w tym sezonie, spędzając na niemieckich boiskach niemal 300 minut.

Marcin Kamiński podpisał kontrakt z Schalke!

I to się właśnie sprawdziło! W czwartek Schalke poinformowało oficjalnie, że Marcin Kamiński został nowym piłkarzem zespołu. Polski obrońca podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2023 roku. - Gdy otrzymałem ofertę z Schalke, nie musiałem się dwa razy zastanawiać. Naprawdę chcę być częścią nowego zespołu, który powinien przywrócić kibicom i klubowi lepsze wyniki sportowe. Aby to zrobić, już od pierwszego dnia musimy pracować - przyznał Kamiński w oficjalnym komunikacie.