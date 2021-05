Bayern Monachium ma nowego piłkarza! "Sen staje się rzeczywistością"

Po odejściu trenera Hansiego Flicka i jego dwóch asystentów - Miroslava Klose i Hermanna Gerlanda oraz zatrudnieniu Juliana Nagelsmanna, nie tylko sztab szkoleniowy Bayernu Monachium będzie wyglądał zupełnie inaczej w nowym sezonie, ale również kadra, którą będzie miał do dyspozycji nowy szkoleniowiec. Z klubem pożegnali się już David Alaba, Jerome Boateng i Javi Martinez, a do zespołu dołączą nowe twarze. Wcześniej mistrz Niemiec poinformował o sprowadzeniu Dayota Upamecano z RB Lipsk, a teraz ogłosił transfer kolejnego obrońcy.

