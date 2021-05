Rafał Gikiewicz wydał oświadczenie po fali hejtu. "Agresja wyczerpująca znamiona przestępstwa"

Po zakończeniu sobotniego meczu Bayernu z Augsburgiem (5:2) w mediach społecznościowych Rafał Gikiewicz został zaatakowany w mediach społecznościowych. - Nie rozumiem tego polskiego szamba - przyznał polski bramkarz w rozmowie na kanale "Prawda Futbolu", gdzie dodał, że wyciągnie konsekwencję od hejtujących go osób. - Co do tego szamba, to od tej chwili już mało mnie bawią te wszystkie komentarze i jechanie po mnie czy mojej rodzinie. Wyciągnę konsekwencje z każdej wiadomości, która obraża mnie i moich bliskich. Ja jestem otwartym gościem, można sobie pożartować, mam do siebie ogromny dystans, ale nie pozwolę, żeby ktoś, Janusz na kanapie, obrażał mnie i moją rodzinę. Nie jesteśmy anonimowi w Internecie i musimy sobie z tego zdawać sprawę. To jest lekkie przegięcie pały na Twitterze czy w innych mediach społecznościowych - mówił Gikiewicz, który w sobotę robił wszystko, by zatrzymać Lewandowskiego.

Ale nie zatrzymał. W 90. minucie Lewandowski w końcu pokonał Gikiewicza i zdobył 41. bramkę w tym sezonie Bundesligi, bijąc tym samym legendarny rekord Gerda Muellera. A Lewandowski później sam przyznał, że gdyby na podstawie tego meczu napisać scenariusz, byłby to film hollywoodzki. - W pewnym momencie śmiałem się już sam do siebie. Zacząłem się zastanawiać, czy ten rekord w ogóle jest do pobicia. Koledzy mnie szukali, czasem na siłę, strzelałem z lewej, z prawej, głową… Nie wpadało. Na początku drugiej połowy, gdy nie stwarzaliśmy już tak wielu okazji, wydawało mi się, że się nie uda. Ale w ostatnich piętnastu minutach wiara wróciła. Udało się! - cieszył się Lewandowski, który w poniedziałek pojawił się na konferencji prasowej w Opalenicy, gdzie reprezentacja Polski rozpoczęła przygotowania do Euro.

Gikiewicz wydał oświadczenie. "Wkładam w to całe serce"

Wydawało się, że emocje już opadły. Ale no właśnie - wydawało, bo Gikiewicz we wtorek po południu wrzucił na Twittera oświadczenie, w którym znowu odniósł się do obraźliwych wpisów. "Sport to moja pasja i praca. Wkładam w to całe serce. Zawsze będę wdzięczny za konstruktywną krytykę, po części to ona doprowadziła mnie do zawodowego sportu i pozwala stale się rozwijać. Obraźliwe, wulgarne słowa kierowane pod moim adresem na forach bądź w wiadomościach prywatnych w ostatnich dniach są natomiast niczym innym, jak zwykłą agresją wyczerpującą znamiona przestępstwa, wobec której wyrażam zdecydowany sprzeciw" - pisze Gikiewicz w oświadczeniu, które opublikował na Twitterze.

"Faktem jest, że Internet wbrew pozorom nie jest miejscem, w którym każdy pozostaje anonimowy. Obecnie obowiązujące przepisy prawa przewidują metody pozwalające na ustalenie tożsamości autorów obraźliwych wpisów czy gróźb. Z tych względów zdecydowałem się uświadomić osoby, które być może nie do końca zdają sobie sprawę z konsekwencji dopuszczania się tzw. hejtu w Internecie, który wyczerpuje znamiona przestępstwa znieważenia, zniesławienia czy nawet gróźb karalnych" - dodał Gikiewicz, a na kolejnym zdjęciu zamieścił art. 24 kodeksu cywilnego, który mówi, że "ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny".