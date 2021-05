Oficjalnie! Hansi Flick podpisał kontrakt! Trzyletnia umowa

Kilka tygodni temu Hansi Flick zakomunikował, że po zakończeniu sezonu przestanie pełnić funkcję trenera Bayernu Monachium. W ciągu niemal dwóch pełnych sezonów z klubem z Bawarii zdobył aż siedem trofeów - dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Niemiec, a do tego po jednym razie Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy, Klubowe Mistrzostwo Świata, Puchar i Superpuchar Niemiec.

Legendarny niemiecki dziennikarz pisze do "Lewego". "Zabrakłoby ci uczucia"

Wraz z ogłoszeniem informacji o rezygnacji ze stanowiska selekcjonera Niemiec przez Joachima Loewa, Hansi Flick stał się głównym kandydatem do jego zastąpienia. Negocjacje pomiędzy 56-latek i DFB trwały dość długo, ale wiele wskazuje na to, że zakończyły się sukcesem.

Niemiecki "Bild" poinformował, że Flick złożył już podpis pod kontraktem, który zagwarantuje mu zarobki na poziomie pięciu milionów euro. Media przekazały, że były już trener Bayernu Monachium związał się z reprezentacją umową ważną do końca mistrzostw Europy w 2024 roku, których Niemcy będą gospodarzami.