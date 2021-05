Legendarny niemiecki dziennikarz pisze do Lewandowskiego. "Zabrakłoby ci uczucia"

Robert Lewandowski dzięki bramce w ostatnim meczu tego sezonu Bundesligi przeciwko Augsburgowi dokonał czegoś, co do tej pory wydawało się niemalże niemożliwe. Pobił niewiarygodny rekord Gerda Muellera sprzed 49 lat i strzelił w jednym sezonie rozgrywek aż 41 goli.

Polakowi gratulowali już niemalże wszyscy - legendy Bundesligi, dziennikarze, piłkarze Bayernu i pozostałych klubów w Niemczech, a nawet żona Gerda Muellera, która stwierdziła, że cieszy się, że rekordzistą wreszcie jest ktoś nowy. W taki sposób, jak legenda dziennika "Sport Bild", Raimund Hinko gratulacji i podziękowań nie złożył mu jednak nikt.

Hinko poświęcił Polakowi całą swoją kolumnę "Meine Bayern". "Drogi Robercie" - zaczął w niej dziennikarz. "Ja również chciałbym wykorzystać tę okazję, żeby ci pogratulować. Oczywiście ze względu na rekord wielkiego Gerda Muellera, który właśnie pobiłeś. Nie będę ukrywał, że jest mi trochę smutno, że wyprzedziłeś najlepszego strzelca w historii Bundesligi. Nigdy nie robiłem z tego tajemnicy. Nawet jeśli strzeliłeś dziewięć goli z rzutów karnych, a Mueller w sezonie 1971/1972 żadnego, nie musisz się jednak czuć winny. To wszystko stało się zgodnie z duchem sportu - szybciej, wyżej, dalej. Ale chciałbym ci szczególnie pogratulować zachowania wokół tego wielkiego osiągnięcia" - napisał Hinko.

"Nie wyolbrzymiałeś swojej radości. Nie cieszyłeś się, jak egoista, czy dupek. Tym, jak się zachowałeś przekonałeś do siebie ostatnich sceptyków. Pracowałeś na zespół, biegałeś, sprintowałeś i walczyłeś. Przyjmowałeś kopnięcia i uderzenia łokciem w twarz. Nie dałeś się rozpraszać innym. A potem wręczyłeś żonie Gerda, Uschi Mueller, koszulkę z napisem '4EVER Gerd'. To mocny obrazek" - stwierdził Raimund Hinko.

Dziennikarz "Sport Bild" wymienił też w swoim artykule osoby, którym Lewandowski wiele zawdzięcza na drodze do pobicia rekordu. "Musisz podziękować Hansiemu Flickowi za jego niezwykle ofensywną taktykę, Thomasowi Muellerowi, czyli twojemu najlepszemu asystentowi. Do tego nie możesz wystarczająco podziękować Karlowi-Heinzowi Rummenigge i Uliemu Hoenessowi za to, że nie pozwolili ci dołączyć do Realu Madryt. Kto wie, jak bardzo byłbyś tam nieszczęśliwy. Przecież prezes Florentino Perez ma tylko jednego piłkarza, który robi tam za trzech najważniejszych zawodników w klubie - o rok starszego od ciebie Karima Benzemę, który właśnie przedłużył swój kontrakt" - wskazał Hinko.

"Musisz zostać w Bayernie. Każdy tego pragnie, nawet jeśli twój najbliższy doradca lubi rozpalać świece dymne i dogryzać w sprawie nowych ofert. Nawet jeśli kolejny sezon będzie trudniejszy, bo bez świetnego Hansiego Flicka i bez pewności, że 31-letni mistrz Niemiec poradzi sobie z utratą filarów obrony. (...) Trzymałeś już trofeum Bundesligi dziewięciokrotnie - siedem razy z Bayernem i dwa razy z Borussią. I uwierz mi, że nawet jeśli po odejściu strzeliłbyś 42 gole, zabrakłoby ci uczucia podnoszenia patery dziesiąty raz. Zapytaj Thomasa Muellera, który już tego doświadczył" - dodał dziennikarz.