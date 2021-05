Piszczek i Błaszczykowski znowu w jednej drużynie? Borussia Dortmund ma plan

Łukasz Piszczek trafił do Borussii Dortmund w 2010 roku, przenosząc się na Signal Iduna Park z Herthy Berlin. Od tamtego czasu rozegrał niemal 400 meczów, w których łącznie strzelił 18 goli i zanotował 64 asysty. Polak wywalczył z BVB osiem trofeów - po trzy Puchary Niemiec i Superpuchary Niemiec, a także dwa mistrzostwa kraju. A w 2012 roku dotarł z zespołem Juergena Kloppa do finału Ligi Mistrzów, który przegrał z Bayernem 1:2. 22 maja, po 11 latach spędzonych w Dortmundzie, pożegnał się z drużyną meczem z Bayerem Leverkusen. Przed spotkaniem został uhonorowany - otrzymał kwiaty, podziękowania i specjalną fotografię, na której widać pozostałych zawodników BVB podrzucających Piszczka w górę. Co więcej, pozostali piłkarze Borussii w meczu z Bayerem Leverkusen wystąpili w specjalnych koszulkach, oddających hołd Polakowi. Na trybunach z kolei pojawiła się wielka koszulka z nazwiskiem "Piszczek" i numerem "26". Jedynym problemem był fakt, że kibiców nie było na stadionie.

Władze BVB chcą raz jeszcze pożegnać Polaka, ale już z kibicami. Latem planują zorganizowanie meczu pomiędzy obecnym zespołem a mistrzami Niemiec z 2012 roku. To oznaczałoby, że oprócz Piszczka mógłby wystąpić Jakub Błaszczykowski, piłkarz Wisły Kraków. Borussia chciałaby też podziękować Svenowi Benderowi, który w Dortmundzie grał w latach 2009-17. I choć ma 32 lata, to kończył karierę w tym samym meczu, co Piszczek. Ba, strzelił nawet gola z rzutu karnego. Ale była to dość kontrowersyjna bramka, bo Roman Buerki nie wykonał ruchu, by spróbować choćby obronić jego uderzenie, co wywołało lawinę komentarzy. Raczej nie ma co liczyć na powrót Roberta Lewandowskiego, którego prawdopodobnie nie puściłby Bayern.

- Mam nadzieję, że uda się to zrealizować. Chcielibyśmy pożegnać się z tymi wszystkimi graczami przed naszymi fanami i już wiem od wielu z nich, że byliby bardzo zadowoleni z możliwości takiej gry - stwierdził Hans-Joachim Watzke, prezes Borussii.

Mecz miałby się odbyć w sierpniu 2021 roku, jeszcze przed startem kolejnego sezonu.