"Nigdy, przenigdy". Niemcy nie mają wątpliwości ws. rekordu Lewandowskiego

49 lat. Tyle czasu przetrwał rekord Gerda Muellera, który Robert Lewandowski pobił w miniony weekend. Gol z Augsbirgiem z 90. minuty na 5:2 był dla Polaka 41. trafieniem w tym sezonie Bundesligi. Nikt w Europie nie strzelił tylu goli, co napastnik Bayernu Monachium. I nikt już jego osiągnięcia w Niemczech nie przebije. Tak przynajmniej sądzi Marcel Reif, czołowy niemiecki dziennikarz, który skomentował ponad 1500 meczów.

REKLAMA

Niemiecki dziennikarz mówi o wielkim skandalu wokół Lewandowskiego. "Najgłupsze słowa"

Zobacz wideo Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera! "Historia dzieje się na naszych oczach" [ELEVEN SPORTS]

- Lewandowski i bóg futbolu - tak zatytułowany jest fragment felietonu o Polaku. - Wyglądało to tak, jakby bóg futbolu chciał przeszkodzić w wyrównaniu tego rekordu. W końcu jednak nadeszła 41. bramka. Nie musimy chronić Gerda, bo i tak nic nie zmieni jego statusu. Nie czyni to też Lewandowskiego gorszym, bo pobił rekord. Taki jest sport wyczynowy. Jeśli masz możliwość, to chcesz pobić rekord. Ale jedna rzecz jest dla mnie jasna: ten rekord już nigdy nie zostanie pobity. Nigdy, przenigdy - stwierdziła legenda niemieckiego dziennikarstwa.

"Lewandowski kiedyś odejdzie. Po nim też musi być życie"

Marcel Reif uważa także, że to dobry moment na zmianę klubu dla Polaka. - On kiedyś odejdzie. Bayern może poczekać, albo zapytać samych siebie, czy to nie jest dobry moment na zmianę. Może na Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund. Po Lewandowskim musi być też życie - zauważa dziennikarz "Sport Bild", Reif.

Wyznanie Lewandowskiego w wywiadzie dla "Kickera": Nigdy o tym nie zapomniałem