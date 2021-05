Media: Nie tylko Bartosz Białek. Wolfsburg sięga po kolejnego polskiego piłkarza

Od sierpnia zeszłego roku piłkarzem Wolfsburga jest Bartosz Białek, który opuścił Zagłębie Lubin za pięć milionów euro. Na jednym z kwietniowych treningów napastnik zerwał więzadło krzyżowe w lewym kolanie i na początku maja przeszedł operację. Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwa absencja Białka. Wiele jednak wskazuje na to, że od nowego sezonu w Wolfsburgu będzie miał rodaka za klubowego kolegę.

Media: Wolfsburg sięga po utalentowanego piłkarza Escoli Varsovia. Na początku będzie grać w drużynie do lat 17

Jak podaje portal WP SportoweFakty, Mateusz Jasiński ma w zbliżającym się oknie transferowym przenieść się z Escoli Varsovia do Wolfsburga. 15-letni obrońca przebywał od wtorku 11 maja na testach w klubie z Dolnej Saksonii i swoją postawą przekonał, by klub zaproponował mu kontrakt. Jasiński podpisze trzyletnią umowę i na początku będzie występował w zespole do lat 17.

Lewonożny obrońca wzbudzał zainteresowanie klubów z Włoch oraz Red Bulla Salzburg (u którego był na testach w lutym zeszłego roku), natomiast finalnie zdecydował się na kontynuowanie swojej kariery w Wolfsburgu. Pojawiło się też wstępne zainteresowanie z klubów PKO Ekstraklasy, natomiast nie pojawiły się konkrety odnośnie ścieżki rozwoju zawodnika.

Poza Bartoszem Białkiem w barwach pierwszego zespołu Wolfsburga występowało sześciu polskich piłkarzy: Jakub Tyszkiewicz, Krzysztof Nowak, Jacek Krzynówek, Andrzej Juskowiak, Jacek Frączkiewicz oraz Jakub Błaszczykowski. Swojej szansy z kolei nie otrzymał Mateusz Klich i Oskar Zawada.