Robert Lewandowski pobił też inny rekord Bundesligi. "Pierwszy w historii"

Robert Lewandowski w sobotnie popołudnie znów przeszedł do historii, bo pobił rekord Gerda Muellera w liczbie strzelonych bramek w jednym sezonie Bundesligi. W ostatnim meczu sezonu z Augsburgiem (5:2) Polak trafił do siatki w ostatniej minucie, strzelając swoją 41. bramkę, bijąc wyczyn legendarnego Niemca, który w swoim rekordowym sezonie 1971/72 zdobył 40 goli.

