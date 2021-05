Kimmich o rekordzie Lewandowskiego: Nikt nigdy go nie pobije. A jeśli już, to sam Robert

Robert Lewandowski dzięki bramce w ostatnim meczu tego sezonu Bundesligi przeciwko Augsburgowi dokonał czegoś, co do tej pory wydawało się niemalże niemożliwe. Pobił niewiarygodny rekord Gerda Muellera sprzed 49 lat i strzelił w jednym sezonie rozgrywek aż 41 goli.

Osiągnięcie zaimponowało niemieckim mediom, trenerowi Hansiemu Flickowi, ale także jego kolegom z Bayernu Monachium. Jeden z nich, pomocnik Joshua Kimmich, zdecydował się skomentować to wydarzenie tuż po spotkaniu.

- Nikt nigdy nie pobije rekordu, który właśnie ustanowił - mówił o osiągnięciu Lewandowskiego Kimmich dla telewizji Sky Sports. I dodał: A jeśli już, to musi to zrobić sam Robert.

Niemiec podkreślił także, że dla niego wyjątkowe jest to, że przez pauzę spowodowaną kontuzją Lewandowski wcale nie pobił rekordu Muellera w 38 spotkań, jak można by wywnioskować przez to, którym meczem był ten z Augsburgiem, a w 29. - Dla mnie to coś fenomenalnego, nie do wiary! - dodał Kimmich.

Kimmich ciekawie o losach Flicka. "Mam nadzieję"

Zawodnik ciekawie odniósł się także do dalszych losów Hansiego Flicka, dla którego mecz z Augsburgiem był ostatnim spotkaniem w roli trenera Bayernu. - Mam nadzieję, że nasze drogi niedługo znów się przetną - wskazał, nawiązując zapewne do tego, że bardzo możliwym kolejnym krokiem dla Flicka jest objęcie kadry Niemiec po mistrzostwach Europy, a Kimmich jest jednym z jej kluczowych zawodników.

