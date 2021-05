"Obalił mit" i "Ukoronował sezon" - niemieckie media piszą o "Wiecznym Lewandowskim"

W sobotę w Monachium napisała się historia niemieckiej piłki nożnej! Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera w liczbie strzelonych bramek w jednym sezonie Bundesligi. Ostatecznie jego licznik zatrzymał się na 41 trafieniach. Ostatniego gola, dającego mu wieczne miejsce wśród najlepszych zawodników, którzy kiedykolwiek grali w Niemczech, zdobył w ostatniej akcji meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera! "Historia dzieje się na naszych oczach" [ELEVEN SPORTS]

"Obalił mit", "Rekordem ukoronował sezon" - Niemcy zachwyceni Lewandowskim. Piszą, że Bundesliga za nim zatęskni

Po meczu występem Polaka i Bayernem, który w ostatnim meczu sezonu wygrał 5:2 (4:0) zachwycało się wielu niemieckich dziennikarzy. Portal "sportbuzzer.de" pisał o "historycznym trafieniu Lewandowskiego". "Polak stał się wielkim zawodnikiem, obalił strzelecki mit. Lewandowski został pierwszym zawodnikiem, który zdobył 41 bramek w jednym sezonie Bundesligi i tym rekordem ukoronował swój niezwykły sezon" - piszą dziennikarze.

Wspaniała postawa Gikiewicza. Niemal zatrzymał Lewandowskiego i nie bał się piętna "zdrajcy"

Ciekawie do pobicia rekordu podszedł dziennikarz magazynu "Kicker", Georg Holzner, który twierdzi, że kibice jeszcze zatęsknią za Lewandowskim. "W 90. minucie był niemalże desperatem. Nie udało mu się trafić w meczu z Augsburgiem już w siedmiu sytuacjach. Ale dostał ostatnią szansę w finałowej akcji meczu, a nawet całego sezonu Bayernu. Podbiegł do piłki, oddał strzał, trafił i pozwolił sobie na radość. Bo pobił rekord Gerda Muellera, nie zawiódł. (...) Jego występy w sezonie 2020/2021 były czymś niezwykłym. Stanowiły najlepszą rozrywkę dla neutralnego kibica. Coś, co teraz kibice biorą za codzienność, coś normalnego i zwyczajnego będzie docenione podwójnie, gdy odejdzie z Bundesligi. Wtedy za nim zatęsknią. Prawdopodobnie dopiero wtedy docenią 'atrakcję', jaką stał się dla fanów" - napisał.

Jest komentarz na gorąco. Lewandowski mówi o rekordzie i kolegach z Bayernu

"Zbawienie nadeszło tuż przed ostatnim gwizdkiem. Wieczny Lewandowski"

"Ma ten rekord już tylko dla siebie" - pisze portal telewizji "Sport1"."Lewandowski wreszcie uczynił siebie nieśmiertelnym. Zapisał się w historycznych księgach po szalonym thrillerze i bramce w ostatnim możliwym momencie" - dodają dziennikarze. "Zbawienie nadeszło tuż przed ostatnim gwizdkiem. Lewandowski strzelił, pobił rekord i stał się wieczny" - czytamy na portalu "Sport Bild".

Sport.pl śledził gonitwę Lewandowskiego za rekordem Muellera!

Tym samym Robert Lewandowski zakończył obecny sezon Bundesligi z 41 bramkami na koncie. Drugie miejsce w klasyfikacji strzelców zajął Andre Silva z Eintrachtu Frankfurt, który w rozgrywkach strzelił 13 goli mniej od Lewandowskiego. Warto dodać, że Portugalczyk potrzebował 32 spotkań do zdobycia 28 bramek, natomiast Polak pobił rekord, grając w 29 meczach.

Zaskakujące słowa Flicka po meczu! Nie wierzył w Lewandowskiego?

Redakcja serwisu Sport.pl kibicowała Robertowi Lewandowskiemu w specjalnym dziale "Licznik rekordu". W pogoni za pobiciem rekordu uruchomiliśmy też na nośniku multimedialnym w samym centrum Warszawy licznik, dzięki któremu tysiące ludzi codziennie mogli śledzić, jak szło kapitanowi reprezentacji Polski (więcej tutaj).