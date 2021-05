Gol w ostatniej minucie dał rekord Lewandowskiemu! A wcześniej grad goli bez udziału Polaka

Lewandowski do pobicia rekordu Gerda Muellera w meczu z Augsburgiem potrzebował tylko jednego gola, ale już przed spotkaniem zarówno bramkarz drużyny gości, Rafał Gikiewicz, jak i trener Markus Weinzierl, twierdzili, że nie będą chcieli dać mu tego osiągnąć.

Bayern strzelał, ale Lewandowski nie mógł pobić rekordu. Świetna forma Rafała Gikiewicza

W pierwszej połowie Augsburg nie stanowił jednak zagrożenia dla Bayernu. Drużyna Hansiego Flicka prowadziła już po 10 minutach spotkania, gdy po zagraniu Serge'a Gnabry'ego z lewego skrzydła piłka minęła Lewandowskiego, a do własnej bramki skierował ją zawodnik Augsburga, Jeffrey Gouweleeuw.

Do końca pierwszej połowy strzelił jeszcze trzy gole, ale przy żadnym z nich udziału nie miał Polak. W 23. minucie trafił Serge Gnabry, w 33. świetnie z daleka w prawy górny róg bramki przymierzył Joshua Kimmich. Dziesięć minut później gola na 4:0 zdobył Kingsley Coman, który także strzelał zza pola karnego, ale po ziemi. Augsburg miał swoją szansę z rzutu karnego w 25. minucie, ale strzał Daniela Caligiuriego obronił Manuel Neuer. Lewandowski był bardzo aktywny w polu karnym rywali, ale Polak nie potrafił pokonać świetnie broniącego Rafała Gikiewicza. Polak był w świetnej formie i zabrał Lewandowskiemu co najmniej cztery świetne szanse na 41. gola w sezonie.

LEWANDOWSKI PO RAZ 41! POLAK POBIŁ 49-LETNI REKORD GERDA MUELLERA!

Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera golem w ostatniej minucie spotkania!

Drugą połowę monachijczycy rozpoczęli dobrze i Lewandowski miał nawet kolejne sytuacje do zdobycia bramki, ale je marnował. W 67. minucie taką wypracowali sobie goście: Andre Hahn uderzył głową po dośrodkowaniu w pole karne Manuela Neuera i trafił do bramki, dając swojej drużynie pierwszego gola w tym spotkaniu. Drużyna Bayernu otwierała się coraz bardziej i w 72. minucie została skarcona po raz drugi - Florian Niederlechner dostał piłkę przed polem karnym, minął Benjamina Pavarda i trafił na 2:4.

Do końca spotkania Bayern wciąż prowadził oblężenie bramki Rafała Gikiewicza, ale ani Lewandowski, ani pozostali zawodnicy mistrzów Niemiec nie potrafili go pokonać. Aż do 90. minuty! Wtedy Leroy Sane uderzył zza pola karnego po ziemi, polski bramkarz odbił piłkę, a Lewandowski dobił ją do pustej bramki, mijając Gikiewicza. Chwilę później Polak cieszył się z zawodnikami Bayernu i członkami sztabu swojej drużyny, a sędzia zakończył spotkanie przy wyniku 5:2 dla Bayernu!

To jest sekret 41 goli Lewandowskiego! Przepaść w porównaniu z ostatnimi latami

Lewandowski królem strzelców Bundesligi!

Tym samym Robert Lewandowski zakończył obecny sezon Bundesligi z 41 bramkami na koncie. Drugie miejsce w klasyfikacji strzelców zajął Andre Silva z Eintrachtu Frankfurt, który w rozgrywkach strzelił 13 goli mniej od Lewandowskiego. Warto dodać, że Portugalczyk potrzebował 32 spotkań do zdobycia 27 bramek, natomiast Polak pobił rekord, grając w 29 meczach.

Bayern już wcześniej zapewnił sobie dziewiąty tytuł mistrzów Niemiec z rzędu. Na dwie kolejki przed końcem sezonu dzięki porażce 2:3 wicelidera z Lipska z Borussią Dortmund zawodnicy Hansiego Flicka mogli być już pewni zdobycia mistrzostwa. Bawarczycy w sobotę mogli zatem w pełni skupić się na tym, aby pomóc Lewandowskiemu pobić rekord Bundesligi.

