53 bramki Lewandowskiego w sezonie. Zdeklasował Messiego, Ronaldo i Mbappe

Robert Lewandowski dokonał w sobotę czegoś, co do niedawna wydawało się niemożliwe. Polski napastnik zdobył bramkę w wygranym przez Bayern 5:2 meczu z Augsburgiem. Dzięki temu pobił legendarny rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/1972, kiedy to Niemiec zdobył 40 bramek w Bundeslidze. Lewandowski zakończył sezon z 41 trafieniami i zdobył swój szósty tytuł króla strzelców Bundesligi.

Niesamowity wynik Roberta Lewandowskiego. Zdecydowanie wyprzedza Messiego i Ronaldo

Robert Lewandowski pomimo rekordu bramek w Bundeslidze nie pobił swojego rekordu strzeleckiego z zeszłego sezonu. Polak tym razem zdobył we wszystkich rozgrywkach w klubie i reprezentacji 53 gole, co jest o osiem trafień gorszym wynikiem od tego z poprzedniego sezonu. Napastnik zagrał jednak w ośmiu spotkaniach mniej niż w zeszłym sezonie, ponieważ Bayern szybko odpadł z Ligi Mistrzów i Pucharu Niemiec, a w dodatku przytrafiła mu się niedawno kontuzja.

53 strzelone przez Lewandowskiego bramki to i tak najlepszy wynik wśród czołowych graczy. Polak ma na swoim koncie więcej trafień niż niedoścignieni dotychczas Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Argentyńczyk przed ostatnim swoim meczem w tym sezonie ma w swoim dorobku 39 bramek we wszystkich rozgrywkach w klubie i reprezentacji, a Portugalczyk 40. Napastnik Bayernu był niedościgniony także dla aspirującego do Złotej Piłki Kyliana Mbappe, który strzelił do tej pory 44 gole. 47 trafień zanotował natomiast rywal znany Polakowi z Bundesligi - Erling Haaland. Dzięki temu Lewandowski nie ma sobie równych w wyścigu po Złotego Buta.

Robert Lewandowski zagrał w tym sezonie w 40 spotkaniach dla Bayernu Monachium we wszystkich rozgrywkach i zdobył w nich 48 bramek. W reprezentacji Polski zdobył pięć goli w sześciu meczach.