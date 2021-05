Historyczny dzień! Flick podał skład Bayernu na mecz z Augsburgiem

Mecz Bayernu z Augsburgiem w ostatniej kolejce Bundesligi będzie wyjątkowy nie tylko ze względu na możliwe pobicie rekordu Gerda Muellera przez Roberta Lewandowskiego. To także mecz wielu pożegnań. Jednym z tych, którzy po spotkaniu opuszczą klub, będzie trener Hansi Flick. - Gdy przychodziłem do Bayernu, wiedziałem tylko, że chcę znów być trenerem pierwszej drużyny. Wraz z moim sztabem miałem przyjemność pracować ze świetnym zespołem przez krótki, intensywny, ale pełen sukcesów okres, którego nigdy nie zapomnę - żegnał się Flick już na piątkowej konferencji.

Bayern mistrzem Niemiec został na trzy kolejki przed końcem, ale w ostatnim meczu sezonu nie zamierza odpuszczać. Przede wszystkim Lewandowski, który może przejść do historii Bundesligi. Wystarczy, że strzeli tylko jednego gola. "Rekord jednej bramki. Czy Lewandowski powinien trafić po raz 41?" - pytał w tytule monachijski dziennik "Abendzeitung". I choć wprost nie odpowiedział na to pytanie, to w tekście zasugerował, że pobicie tego rekordu jest wielce prawdopodobne, bo Lewandowski jako piłkarz Bayernu w dziesięciu meczach wbił do tej pory Augsburgowi aż 13 goli, a raz nawet zaliczył hat-tricka. Czy teraz znowu trafi? Początek spotkania o 15.30. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.

Bayern - Augsburg. Hansi Flick odkrył karty

Skład Bayernu: Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Coman, Mueller, Gnabry - Lewandowski.

W składzie Augsburga od początku zagra dwóch Polaków: Robert Gumny i Rafał Gikiewicz, który w ostatnich dniach odgrażał się, że zrobi wszystko, by powstrzymać Lewandowskiego. - Nikt nie będzie odpuszczał, szykuje się fajny mecz. I liczę, że po nim to o mnie się będzie mówiło, a nie o Robercie Lewandowskim, któremu pokrzyżuję plany, bo 40 bramek to i tak jest fajny wynik - przyznał Gikiewicz, który w tygodniu był gościem programu "Bundestalk" na Kanale Sportowym.

Lewandowski pod koniec kwietnia wrócił na boiska po kontuzji, by spróbować dogonić rekord wszech czasów niemieckiej piłki. I już go dogonił. W miniony weekend, kiedy w spotkaniu z Freiburgiem (2:2) wykorzystał rzut karny i wyrównał rekord 40 bramek w jednym sezonie autorstwa legendarnego Muellera. Teraz ma jeszcze jedno spotkanie, by ten rekord pobić. Redakcja serwisu Sport.pl kibicuje Lewandowskiemu w nowym specjalnym dziale "Licznik rekordu". A w pogoni za jego pobiciem - wierzymy, że udanym - uruchomiliśmy też na nośniku multimedialnym w samym centrum Warszawy licznik, dzięki któremu tysiące ludzi codziennie mogą śledzić, jak idzie kapitanowi reprezentacji Polski (więcej tutaj).