Gdzie oglądać mecz Bayern - Augsburg? Lewandowski po rekord [TRANSMISJA TV, STREAM]

Bayern Monachium zapewnił sobie mistrzowski tytuł na dwie kolejki przed końcem dzięki porażce Lipska z Borussią Dortmund (2:3). Zespół z Bawarii sięgnął po dziewiąte mistrzostwo Niemiec z rzędu i teraz może pomóc Robertowi Lewandowskiemu pobić rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/1972. Rywalem Bayernu będzie Augsburg z Rafałem Gikiewiczem i Robertem Gumnym w składzie. - Jak mam pobijać rekord, to zamierzam to zrobić, a nie tylko go wyrównywać – powiedział Lewandowski w wywiadzie dla Canal+.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski wyrównał rekord Muellera! Cudowny gest. Do akcji wkroczyli koledzy [ELEVEN SPORTS]

Bundesliga. Bayern Monachium – Augsburg. Ta ostatnia sobota Lewandowskiego

20 stycznia Augsburg podejmował u siebie Bayern Monachium w ramach 17. kolejki Bundesligi. Mistrzowie Niemiec wygrali to spotkanie 1:0 po bramce Roberta Lewandowskiego w 13. minucie z rzutu karnego. Jak zauważa oficjalny profil Bayernu, Polak miał udział przy 25 bramkach w ligowych meczach z Augsburgiem. Do tego w dwóch ostatnich meczach na Allianz Arenie Lewandowski był zaangażowany w siedem z dziewięciu trafień swojego zespołu (Lewandowski strzelił pięć goli i zanotował dwie asysty).

Napastnik reprezentacji Polski może się też pochwalić dodatnim bilansem w meczach przeciwko Rafałowi Gikiewiczowi. Lewandowski jak dotąd mierzył się ze swoim rodakiem w siedmiu spotkaniach i strzelił mu sześć goli. Augsburg należy także do jednej z ulubionych "ofiar" Lewego w Bundeslidze. Polak w 16 meczach strzelił tej drużynie 20 goli (tyle samo, co w meczach z Werderem). Więcej bramek Lewandowski zdobył tylko w pojedynkach z Schalke (21), Borussią Dortmund (22) oraz Wolfsburgiem (24).

Gdzie i kiedy oglądać mecz Bayern Monachium – Augsburg?

Spotkanie Bayernu Monachium z Augsburgiem w ostatniej kolejce Bundesligi odbędzie się w sobotę 22 maja o godzinie 15:30. Transmisja z tego wydarzenia w Polsce będzie dostępna do obejrzenia w Eleven Sports 1. Relacja tekstowa z meczu pojawi się na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.