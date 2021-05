Lewandowski zaprasza do stołu Ronaldo i Messiego. "Wygrałem wszystko"

Robert Lewandowski udzielił obszernego wywiadu dla "Sportsweek", który jest dodatkiem do weekendowego wydania "La Gazetty dello Sport". Napastnik Bayernu Monachium w jednym z wątków postanowił przyrównać siebie do Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. - Oni są na szczycie od dawna, ale teraz mogę ich zaprosić do mojego stołu. Uważam, że mogę z nimi usiąść i wymienić się poglądami na temat piłki nożnej - przyznał napastnik Bayernu Monachium.

