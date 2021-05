Niemcy pytają o rekord Lewandowskiego. "Czy powinien trafić?"

"Przez dziesięciolecia rekord Gerda Muellera wydawał się nieosiągalny. Aż do dziś" - tak zaczyna się tekst w "Abendzeitung", gdzie nie znajdujemy jednak odpowiedzi na tytułowe pytanie: "czy Robert Lewandowski powinien trafić po raz 41?". Wiadomo, że jeśli trafi, pobije rekord Muellera, który wyrównał już przed tygodniem, kiedy w spotkaniu z Freiburgiem (2:2) zdobył swoją 40. bramkę w sezonie. Monachijski dziennik wyraźnie jednak sugeruje, że może to zrobić. Czyli pobić ten rekord, bo jako piłkarz Bayernu w dziesięciu meczach wbił do tej pory Augsburgowi 13 goli, a raz nawet zaliczył hat-tricka.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak to nie wpadło?! Robert Lewandowski mógł już pobić rekord Muellera [ELEVEN SPORTS]

Krystyna Pawłowicz apeluje do Lewandowskiego. "Nie dla Niemiec"

"Abendzeitung" przypomina też słowa Dietmara Hamanna, byłego reprezentanta Niemiec, a dziś eksperta Sky, który radził ostatnio Lewandowskiemu, by odpuścił ostatni mecz. Zresztą takich sugestii płynących z Niemiec jest więcej, ale nie z Monachium. Tam liczą na to, że Lewandowski ustanowi nowy rekord. "Statystyki pokazują jasno, że jest to wielce prawdopodobne" - czytamy w dzienniku.

- Te apele do Lewandowskiego to absurd. Ciekawe czy gdyby Robert był Niemcem, słyszelibyśmy takie teksty? - pyta retorycznie Grzegorz Lato w rozmowie z "WP SportoweFakty". - Te wszystkie teksty, by nie pobijał rekordu, są mocno żenujące - dodaje były prezes PZPN i król strzelców mundialu 1974, który również zauważa, że gdyby nie kontuzja, którą Lewandowski odniósł na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski, teraz zbliżałby się nie do rekordu, a do 50 bramek.

Jedno z największych objawień roku w Europie. "Ibrahimović z Belgradu"

Robert Lewandowski o krok od pobicia legendarnego rekordu Bundesligi!

Lewandowski pod koniec kwietnia wrócił na boiska po kontuzji, by spróbować dogonić rekord wszech czasów niemieckiej piłki. I już go dogonił. W miniony weekend, kiedy w spotkaniu z Freiburgiem wykorzystał rzut karny. Teraz ma jeszcze jedno spotkanie, by ten rekord pobić. Redakcja serwisu Sport.pl bardzo mocno kibicuje Lewandowskiemu w nowym specjalnym dziale "Licznik rekordu". A w pogoni za jego pobiciem - wierzymy, że udanym! - uruchomiliśmy też na nośniku multimedialnym w samym centrum Warszawy licznik, dzięki któremu tysiące ludzi codziennie mogą śledzić, jak idzie kapitanowi reprezentacji Polski (więcej tutaj).