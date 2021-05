"A gdyby Lewandowski był Niemcem". Absurd i żenada. Grzegorz Lato nie wytrzymał

- Jak mam pobijać rekord, to zamierzam to zrobić, a nie tylko go wyrównywać - zadeklarował Robert Lewandowski w rozmowie z Canal+ w odpowiedzi na głos Dietmara Hamana, byłego reprezentanta Niemiec, który radził mu odpuścić ostatni mecz. Ale takich sugestii płynących z Niemiec jest więcej, bo chodzi o rekord legendarnego Gerda Muellera, który w sezonie 1971/72 zdobył 40 bramek. - Musimy chronić ten rekord - powiedział Markus Weinzierl, trener Augsburga, z którym Bayern zagra w ostatniej kolejce Bundesligi (sobota, godz. 15.30).

- Te apele do Lewandowskiego to absurd. Ciekawe czy gdyby Robert był Niemcem, słyszelibyśmy takie teksty? - pyta retorycznie Grzegorz Lato w rozmowie z "WP SportoweFakty". - To wszystko jest mocno żenujące. Czy ktoś powiedział Usainowi Boltowi: "Nie startuj, bo jeszcze pobijesz rekord Asafy Powella?". Albo: "Weź nie rzucaj tym dyskiem tak mocno, bo jeszcze rekord pobijesz". No pewnie, że nie. To by było po prostu głupie. Na tym polega sport, że trzeba bić rekordy. Przychodzi ktoś nowy i bije rekord, to są normalne sprawy. Nie możesz patrzyć na to, że komuś zrobi się przykro - dodaje były prezes PZPN i król strzelców mundialu 1974, który też zauważa, że gdyby nie kontuzja, którą Lewandowski odniósł na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski, teraz zbliżałby się nie do rekordu, a do 50 bramek.

Lewandowski pod koniec kwietnia wrócił na boiska po kontuzji, by spróbować dogonić rekord wszech czasów niemieckiej piłki. I już go dogonił. W miniony weekend, kiedy w spotkaniu z Freiburgiem (2:2) wykorzystał rzut karny i wyrównał rekord 40 bramek w jednym sezonie autorstwa legendarnego Muellera.

